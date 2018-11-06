Graffiti Sanatı, Fairmont'ta

Contemporary İstanbul işbirliği ile gerçekleştirdiği sanat turu etkinliğinin ardından, bu kez de İstanbul kent kültürünün en özel örneklerinden biri olan graffitiyi, "İstanbul'a Karış" diyerek, 4 farklı sanatçının işleriyleduvarlarına taşıyor.

International Hotel Awards tarafından 2017-18'de "Avrupa'nın En İyi Şehir Oteli" seçilen Fairmont Quasar Istanbul, sonbaharla birlikte şehirde esen çağdaş sanat rüzgarını devam ettiriyor.

Contemporary İstanbul işbirliği ile gerçekleştirdiği ve otelin içinde yer alan, tümü yerli sanatçıların eserlerinden oluşan "Akış" temalı koleksiyon turu sonrasında, bu kez de İstanbul kent kültürünün en özel örneklerinden olan graffitiyi, 4 yerli sanatçının işleriyle otelin duvarlarına taşıyor.

Tüm dünyada çağdaş kent sanatının önemli uygulamalarından biri olarak gösterilen dinamik kent kültürüne işaret eden graffiti sanatında Türkiye'nin bilinen isimlerinden "Cins", "Turbo", "Nuka" ve "Highhero"nun eserleri, Fairmont Quasar İstanbul'un giriş bölümünde benzersiz bir deneyime dönüşerek sanatserverlerle buluşuyor.

Kent kimliğinin vazgeçilmez unsurlarından grafitinin ülkemizdeki en tanınmış temsilcilerinin biraraya geldiği "İstanbul'a Karış" projesiyle otel, yerli ve yabancı tüm misafirlerinin İstanbul kent kültürünün bu vazgeçilmez unsuruyla karşılaşmasını sağlamayı ve çağdaş sanata verdiği desteği sürdürmeyi hedefliyor.

Ortak noktaları küçük yaşlarda graffiti sanatıyla tanışmaları olan sanatçılar eserlerini, şehrin ve yaşamın akışının tam merkezinde bulunan Fairmont Quasar İstanbul'a özel, yine kenti merkeze alarak tasarladı. Cins, Kız Kulesi efsanesinden ilham aldığı projedeki işinin adı "Hediye" ve eserini şöyle anlatıyor: "Yabancı misafirlerin çoğunlukta olduğu, uluslararası bir otelde çalıştığımız için, şehrin en bilinen efsanesi olan Kız Kulesi'nden yola çıktım. Efsane, denizin ortasındaki kuleye yollanan sepetin içinden çıkan yılanın, dış dünyadan korunması için orada tutulan prensesin ölümüne neden olması ile ilgili. Bu çalışmalarda hikayeyi birebir resmetmeden, çiçek ve yılan öğelerini bir bütün ve tezat halinde kullanarak kendi yorumumla yansıttım."Turbo ise, İstanbul silüetinden her zaman çok etkilendiğini söylüyor; "İstanbul başka bir dünya derler ama bana göre bir galaksi. Kaosun içinde tarihin her dönemini görmek mümkün. Buradaki işim, bu kaosta bir renk ve İstanbul'u renklendiren bir şölen."

İstanbul sokaklarındaki birçok eseriyle tanınan Highero ise, Fairmont'taki duvarında her zamanki karakteri olan highrabbit'i kullandı. Şehrin farklı yerlerinde karşımıza çıkabilecek olan tavşan, bu kez farklı duyguların peşinde İstanbul'da! Fairmont'ta işleri görülebilecek olan diğer bir sanatçı olan Nuka da, kentin yeni deneyimlere açılan kapılarından yola çıktığı tasarımıyla projesinin parçası oldu.

MODERN KENT KÜLTÜRÜNÜN ÖNEMLİ UNSURU

Fairmont Quasar İstanbul'un Genel Müdürü Kai Winkler projeye ilişkin şunları söyledi: "Şehrin en canlı semtlerinden birindeki konumumuz, bizi de sürekli dinamik tutuyor. Kapılarımızı açtığımız 2017 yılından bu yana, kentle bağımızı güçlendirmeyi amaçladık ve son projemiz de bu bakış açısının bir uzantısı.

Graffiti, çağdaş dünyada kentleri tanımlayan, modern kent kültüründe büyük etkisi olan önemli bir sanat unsuru. İçinde modern tasarım unsurları barındıran genç bir otel olduğumuz için, misafir deneyimini zenginleştirmek adına otelin girişinden itibaren bir çağdaş sanat alanı oluşturmak istedik.

Otelimizi ziyaret eden gerek yerli, gerek yabancı misafirlerimiz, İstanbul kent kültürünün bu en renkli unsuruyla karşılaşacak ve lüks bir otel ortamında benzeri olmayan, yine Fairmont markasının "anları anılara dönüştürmek" sloganıyla birebir örtüşen bu ortamı deneyimleme olanağı bulacaklar."