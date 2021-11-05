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Gradel, Fildişi Sahili Milli Takımı'na çağrıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Gradel, Fildişi Sahili Milli Takımı'na çağrıldı

DG Sivasspor'un orta saha oyuncusu Max Gradel, Fildişi Sahili Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.

DG Sivasspor'un orta saha oyuncusu Max Gradel, Fildişi Sahili Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.

Sivasspor'da forma giyen 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Max Gradel, Fildişi Sahili Milli Takımı'nın 2022 Fıfa Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde 13 Kasım'da sahasında Mozambik ve 16 Kasım'da ise deplasmanda Kamerun ile oynayacağı maçların aday kadrosuna çağrıldı.

İlk kez 2011 yılında ülkesinin formasını giymeye başlayan Gradel, bugüne kadar 87 maçta 13 kez gol sevinci yaşadı. - SİVAS

Gradel, Fildişi Sahili Milli Takımı'na çağrıldı

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