Grace kasırgası nedeniyle Meksika'da en az 8 kişi hayatını kaybetti
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Grace kasırgası nedeniyle Meksika'da en az 8 kişi hayatını kaybetti

Grace kasırgası nedeniyle Meksika'da en az 8 kişi hayatını kaybetti
BBC - Haberler | Dünya

Tropik Grace kasırgası sebebiyle Kuzey Amerika ülkesi Meksika'da en az 8 kişi hayatını kaybetti.

Tropik Grace kasırgası sebebiyle Kuzey Amerika ülkesi Meksika'da en az 8 kişi hayatını kaybetti.

Kasırga ülkenin doğusunda etkili olurken, yoğun yağış ve şiddetli rüzgarlar da elektrik kesintileri ve sele neden oldu.

Kasırga nedeniyle ölümler ve en büyük hasar Veracruz eyaletinde yaşandı. Eyalette şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar yerlerinden söküldü.

Eyalet başkenti Xalapa'da çok sayıda cadde, "çamurdan nehirler" haline geldi.

Kasırga daha sonra iç kesimlere doğru ilerlerken tropik bir fırtınaya dönüştü.

Grace, ülkenin başkenti Mexico City'nin kuzeyine doğru ilerlerken şiddetli rüzgarlar ve sağanak yağışlar bu bölgede de sele neden olduğu bildirildi.

Meksika anakarası kıyılarında üzgarın hızı saatte saatte 200 km'ye kadar çıktı. Hükümet hayatını kaybeden 8 kişiden 6'sının aynı aileden olduğunu duyurdu.

Veracruz'da bulunan sahil kasabası Tecolutla sakinleri, kasırganın yıkıcı olduğunu söyledi.

Laura Jacinto isimli Meksikalı, "Düşen ağaçların sesini duyabiliyordunuz. Çok kötü, çok korkunç seslerdi. Çok korktum, dün gece boyunca çok korktum" diye konuştu.

Başka bir bölge sakini olan Adolfo Lopez ise, "Çatı vesaire her şey gitti. Kasırga şeyi beraberinde götürdü" dedi.

Geçtiğimiz hafta Yucatan Yarımadası'nı da vuran kasırgadan Haiti, Jamaika ve Cayman Adaları da etkilendi.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Grace kasırgası nedeniyle Meksika'da en az 8 kişi hayatını kaybetti
Grace kasırgası nedeniyle Meksika'da en az 8 kişi hayatını kaybetti
Grace kasırgası nedeniyle Meksika'da en az 8 kişi hayatını kaybetti
Grace kasırgası nedeniyle Meksika'da en az 8 kişi hayatını kaybetti
BBC
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