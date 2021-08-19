Grace Kasırgası Meksika'nın Karayip kıyılarına ulaştı
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Grace Kasırgası Meksika'nın Karayip kıyılarına ulaştı

Grace Kasırgası Meksika'nın Karayip kıyılarına ulaştı
Anadolu Ajansı / Mehmet Alaca - Haberler | Güncel

Atlantik Okyanusu'nda ortaya çıkan Grace Kasırgası, şiddetli yağmur ve kuvvetli rüzgarlarla Meksika'nın Karayip kıyılarını etkisi altına aldı.

Atlantik Okyanusu'nda ortaya çıkan Grace Kasırgası, şiddetli yağmur ve kuvvetli rüzgarlarla Meksika'nın Karayip kıyılarını etkisi altına aldı.

Halihazırda Haiti, Jamaika ve Cayman Adaları'nı etkileyen Kategori 1 seviyesindeki fırtına, Meksika'nın turizm endüstrisinin kalbi Riviera Maya'ya doğru ilerliyor.

Meksika'nın Quintana Roo eyaletinde fırtına öncesinde tedbiren barınaklar kurulda, bazı oteller ve yerleşim yerleri tahliye edildi.

Kasırganın bu hafta Meksika'da ikinci kez kıyı bölgelere ulaşmadan önce zayıflaması, daha sonra Meksika Körfezi'nde gücünü yeniden kazanması bekleniyor.

Quintana Roo Valisi Carlos Joaquin, yaptığı açıklamada, kasırgalara karşı dayanıksız olabilecek otellerin tahliye edildiğini belirtti. Bazı hava yolu şirketleri de yarımadaya uçuşlarını iptal etti.

Askerler, Tulum kentinin sokaklarında devriye gezerken, vatandaşlar temel ihtiyaç maddelerini stokluyor.

Yetkililere göre, geçen hafta itibarıyla bölge yaklaşık 130 bin turisti ağırladı ve yeni tip koronavirüs salgınına rağmen otellerin yarısından fazlası doldu.

ABD Ulusal Kasırga Merkezine göre, saatteki hızı 130 kilometreye ulaşan rüzgarlar taşıyan Grace Kasırgası, saatte 30 kilometre hızla batıya ilerliyor. Kasırganın merkezi şu anda Tulum'un 205 kilometre güneydoğusunda bulunuyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Alaca

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