Gq Men Of The Year Ödül Töreni
- "Yılın Uluslararası Starı" ödülüne değer görülen oyuncu Pedro Alonso'nun açıklamaları Detaylar İSTANBUL - GQ Men Of The Year Ödül Töreni, Maslak'taki Volkswagen Arena'da gerçekleştirildi.
- "Yılın Uluslararası Starı" ödülüne değer görülen oyuncu Pedro Alonso'nun açıklamaları
Detaylar
İSTANBUL - GQ Men Of The Year Ödül Töreni, Maslak'taki Volkswagen Arena'da gerçekleştirildi. Törene "Yılın Uluslararası Starı" ödülüne değer görülen oyuncu Pedro Alonso da katıldı.
Kaynak: AA