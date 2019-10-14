14.10.2019 13:38

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç, "Enflasyon ile mücadelede, kayıt dışı ekonominin önlenmesinde, kayıt içi gelirin ve istihdamın artırılmasında modern perakende önem arz ediyor. Modern perakende, geniş ekosistemi sayesinde ülke ekonomisine olan dinamo etkisi ve ölçek ekonomisi dolayısıyla enflasyonla mücadelede kilit rol oynuyor." dedi.

GPD, gıda perakendesine yön veren profesyonelleri GPD 6. Ortak Gelişim Kongresi'nde bir araya getirdi. "Gelecek, Çevik ve Dayanıklı Olanların" ana temasıyla düzenlenen kongrede, perakende dünyasında gelecekte hayatta kalma ve başarının yolları farklı çerçevelerden ele alındı.

Kongrenin açılışında konuşan GPD Yönetim Kurulu Başkanı Aykaç, gelişimin ancak tüm paydaşlara ortak fayda sağlandığı takdirde sürdürülebilir olacağını vurguladı.

Aykaç, hanehalkı tüketim harcamalarının yüzde 50'sinin gıda, yiyecek-içecek ve temel ihtiyaç maddeleri harcamalarından oluştuğunu, bu harcamaların sadece yüzde 26'sının modern kanallardan yapıldığını anlattı.

Perakendecilerin üretim ile son tüketici arasında köprü vazifesini gördüğünü ifade eden Aykaç, "Bu vazifemizi gerçekleştirirken, tedarik zincirimizden gelen fiyat dalgalanmalarını tüketicimize en az düzeyde yansıtmak için kendi kaynaklarımızı zorluyoruz. Ölçeğimizi de kullanarak sağladığımız fiyat avantajıyla da son fiyatlarımızı dengelemeye çalışıyoruz. İçinde bulunduğumuz ekonomik durumda, biz bu kaynak desteğini sağlamaya çalışırken, gerektiğinde karlarımızdan da vazgeçerken, tedarik zincirimizin de sekteye uğramaması gerekiyor. Tedarikçimizin önünü kesmeden, ürün ve hizmetleri hijyenik ortamda ve en iyi fiyatla tüketiciye ulaştırma görevimizde de daima tüketicimizin tarafında olduğumuzun altını çizmek isterim." şeklinde konuştu.

"Perakendenin 1 birim büyümesi, ülke ekonomisine 1,5-2 kat olarak yansımakta"

Galip Aykaç, enflasyon ile mücadelede, kayıt dışı ekonominin önlenmesinde, kayıt içi gelirin ve istihdamın artırılmasında modern perakendenin önem arz ettiğini vurgulayarak, modern perakendenin, geniş ekosistemi sayesinde ülke ekonomisine olan dinamo etkisi ve ölçek ekonomisi dolayısıyla enflasyonla mücadelede kilit rol oynadığını söyledi.

Modern gıda perakendesi sektörünün, 150 milyar TL seviyesinde ciro ve 425 binin üzerinde istihdam yarattığını, ekosistem içinde etkiledikleri sektörlerle bu rakamların daha da önemli boyutlara ulaştığını kaydeden Aykaç, şöyle devam etti:

"Çarpan etkisi gıda perakendesinde 1,3 iken, perakendenin diğer kolları da dahil edildiğinde bu etki 2 civarına çıkmaktadır. Başka bir deyişle, perakendenin 1 birim büyümesi, genel ülke ekonomisine 1,5-2 kat olarak yansımaktadır. Dolayısıyla perakende sektöründe meydana gelecek sıkıntılar da ülke ekonomisine ve enflasyona bu oranda yansıyacaktır."

"Mevzuatlarımızı gözden geçirmeye ihtiyaç var"

GPD Yönetim Kurulu Başkanı Aykaç, yatırımcının önünü daha rahat görebilmesi için uzun vadeli plan ve programların vakit kaybedilmeden yapılıp uygulamaya geçmesi gerektiğini vurgulayarak, sektörü ilgilendiren konular için yapılacak çalışmalara gönüllü katkı sunmaya hazır olduklarını, yurt dışından gelecek yatırımcıya güvenli bir ortam sunmak adına mevzuatlarını gözden geçirmeye ihtiyaç bulunduğunu ifade etti.

Aykaç, devamla şunları kaydetti:

"Dünya sıralamasında 3. olduğumuz taklit ve tağşiş ürünlerle mücadele, özellikle hizmet sektörünün tamamını ilgilendiren saatlik çalışma modelinin geliştirilmesi, ticari hayatımızı yakından ilgilendiren Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yapılacak değişiklikler, kısaca Hal Kanunu olarak bilinen Sebze ve Meyve Ticaretini Düzenleyen Kanun'da yapılacak değişiklikler, KDV oranlarındaki karmaşık yapının yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmalar ile özellikle ekonominin yaklaşık yüzde 30'unu oluşturan kayıt dışının azaltılmasına yönelik çalışmalar yakından takip edeceğimiz ve destek vermeyi görev edindiğimiz konular arasındadır."

"İnovasyonun DNA'mıza yerleşmesini sağlayacak alanlara yatırım yapıyoruz"

Coca-Cola İçecek Türkiye ve Orta Doğu Bölge Direktörü Tugay Keskin de şirket olarak inovasyonun DNA'ya yerleşmesi ve şirket kültürünün içerisinde yer almasını sağlayacak ana alanlara yatırım yaptıklarını belirterek, "Perakendenin odağında tüketici vardır, tüketicinin beklentilerini karşılamak vardır, hep bir yenilik arayışı içerisinde olmak vardır. Buradaki beklentileri anlamak ve bu beklentileri karşılamak adına inovasyon ve yeniliğin her zaman ajandamızda olması gerekiyor. Tüketicinin ihtiyaçlarına çözüm üretmek adına kendinize hedef koymalısınız." diye konuştu.

Rekabetçi olabilmek, fark yaratabilmek için inovasyonun önemine işaret eden Keskin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mevcut işinizde ürettiğiniz değer, sizin değerinizi belirliyor. Gerçekten de bu değeri ne kadar düzgün kullanacağınız, sizin geleceğe dair üretme kapasiteniz ve yetkinliğiniz ile ilgili diyebilirim. Gelecek dünya içerisinde inovasyona dayalı dönüşüm modeliniz var mı? Bu konuda ne kadar aktifsiniz? Bu da sizi değerli kılacak bir durum olacak. Bu değerin şirket hisselerini yüzde 50-75'e kadar yukarı çıkardığını görüyoruz. Henüz ticari değeri olmayan milyar dolar değerinde yeni teknolojiler kullanan, yaşamı etkileyen şirketler ortaya çıkmaya başladı."

"Basitlik ve yalınlaşma üzerine bir yol izlenmeli"

Tugay Keskin, iş modellerinde, süreçlerde, hizmetlerde ve servislerde farklı bir şey ile etki yaratılacağını ve inovasyon oluşturulacağını belirterek, değer seviyesi ve merak seviyesinin nasıl yukarı çıkarılabileceği ile ilgili çalışmanın şirket kültürüne pozitif anlamda katkı sağlayacağını vurguladı.

Keskin, "Doğru sorunun sorulabileceği, yaratıcılığın artırılabileceği ortamların oluşturulması için yöneticilere sorumluluk düşüyor. Yanılmalara ve denemelere fırsat verilmeli, bunun için ilham kaynağı oluşturulmalı. Ne yaparsak yapalım basitlik üzerine yapalım. Yalınlaşma, en önemli değer yaratan kavramlardan bir tanesi. Yeterince karmaşık olan dünya içerisinde basitlik ve yalınlaşma üzerine bir yol izlenmeli. İnovasyon ve fark yaratabilmeyi teşvik edecek ortamı oluşturmak gerekiyor. Çalışanlarımızın fikirlerini rahatlıkla paylaşabileceği ortamı oluşturmamız gerekiyor." diye konuştu.

Bu arada, kongre sırasında gün boyu gezilebilen Gelişim Market'te yer alan üretici ve tedarikçilere ürünlerini tanıtarak daha büyük pazarlara açılabilme imkanı sağlandı. Bu yıl ayrıca, hem kongre akışında hem de Gelişim Market'te kooperatiflere ağırlık verilerek sektöre olan katkıları vurgulandı.

Kaynak: AA