Gözyaşları sel oldu... Denizli'de aile faciası: 1 ev, 4 tabut, tek acı
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Gözyaşları sel oldu... Denizli'de aile faciası: 1 ev, 4 tabut, tek acı

Gözyaşları sel oldu.

12.06.2020 19:16 | Son Güncelleme: 12.06.2020 19:22

Gözyaşları sel oldu... Denizli'de aile faciası: 1 ev, 4 tabut, tek acı

4 tabutun çıktığı evden acı yürek dağladı

Anne ve 2 çocuğun cesedi yerde serili yatakların üstünde bulundu

Ailesini öldürüp intihar eden şahsın ameliyat olduğu için çalışmadığından dolayı bunalıma girdiği ortaya çıktı

Çalışmadığı için bunalıma giren adam eşi ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti

DENİZLİ - Denizli'nin Çivril ilçesinde eşi ve iki çocuğunu öldürdükten sonra canına kıyan şahsın geçtiğimiz ay Fransa'dan memleketine geldiği ve fıtık ameliyatı olduğu için çalışamadığından dolayı bunalıma girdiği ve bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edildi. Öldürülen aile üyelerinin cesetleri ise evdeki yerde serili yatakların üstünde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, olay Çivril ilçesi Gürpınar Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, geçtiğimiz aylarda inşaatta çalıştığı Fransa'dan sağlık sorunları dolayısı ile memleketine dönen Ahmet Çakar geçtiğimiz ay fıtık ameliyatı oldu. Ardından yaklaşık1,5 aydır ameliyattan dolayı evinde istirahat eden Çakar'ın çalışamadığından dolayı bunalıma girdiği ve psikolojik sorunlar yaşamaya başladığı öne sürüldü. Bu yüzden bir süredir aile üyeleri sorunlar yaşamaya başlayan Çakar sabah saatlerinde ise eşi tartıştı. Ardından cinnet getiren Çakar, evdeki tüfek ile 31 yaşındaki eşi Özlem Çakar ile çocukları 5 yaşındaki Naki ve 9 yaşındaki Emir'i vurdu. Çakar sonrasında ise aynı tüfekle kafasına ateş ederek intihar etti.

Cesetler yerde serili yatakların üstünde bulundu

Silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri korkunç manzara ile karşılaşırken, anne ve çocukların cansız bedenleri yerde serili yatakların üzerinde bulundu.

Ahmet Çakar'ın cesedini evin girişindeki salonda bulundu.

Sonrasında ise jandarma ekipleri evin bulunduğu sokağı güvenlik şeridi çekerek giriş ve çıkışları kapatarak inceleme başlattı.

Aile üyeleri sinir krizleri geçirdi

Evde inceleme yapıldığı sırada ise ailenin yakınları siniz krizleri geçirdi. Evin çevresinde toplanan ve feryat ederek ağıtlar yakan aile üyeleri güçlükle sakinleştirildi.

İncelemelerin ardından aile üyelerinin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere 4 ayrı tabuta konularak Çivril Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Gözyaşları sel oldu... Denizli'de aile faciası: 1 ev, 4 tabut, tek acı

Kaynak: İHA

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