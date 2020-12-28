Gözyaşları içinde kayıp kızını arıyor
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Gözyaşları içinde kayıp kızını arıyor

28.12.2020 12:13 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:17
Gözyaşları içinde kayıp kızını arıyor

Adıyaman'da yaşayan 15 yaşındaki Fatma Atalay, annesinden boşanan babasının yanına geldi.

Adıyaman'da yaşayan 15 yaşındaki Fatma Atalay, annesinden boşanan babasının yanına geldi. Kendisinden bir daha haber alınamayan genç kızın peşinden Malatya'ya gelen gözü yaşlı anne Zeliha Atalay ise kızını bulmak için mücadele ediyor.

Zeliha Atalay bir süre önce boşandığı eşinin yanına Malatya'ya gelen kızı Fatma Atalay'dan haber alamayınca kente gelerek kızını aramaya başladı. 15 yaşındaki kızının eşinin yanında olmadığını ve kayıp olduğunu öğrenen anne soluğu poliste aldı. Kızının kaçırıldığından şüphelenen gözü yaşı anne, şimdi her gün çocuğunu bulmak için mücadele veriyor. Kızının fotoğrafı ile her yerde çocuğunu arayan anne Zeliha Atalay, "Kızımın çetenin eline geçtiği yönünde iddialar var. Bende bana gelen bazı isimler hakkında da suç duyurusunda bulundum. Kızıma zorla uyuşturucu verildiğini söylediler. Lütfen kızımı biran önce bulup getirsinler" diyerek gözyaşı döktü.

Kızını tanıyan ya da gören varsa polise bildirmesini isteyen Zeliha Atalay, bir haftadan fazladır ulaşamadığı kızının bulunması için yetkililerden destek beklediğini söyledi. - MALATYA

Gözyaşları içinde kayıp kızını arıyor
Gözyaşları içinde kayıp kızını arıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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