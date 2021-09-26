Gözyaşları içerisinde evladına seslenen anne Taşçı: '8 yıldır kokunu özledim' - Haberler
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Gözyaşları içerisinde evladına seslenen anne Taşçı: "8 yıldır kokunu özledim"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Gözyaşları içerisinde evladına seslenen anne Taşçı:

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 755. gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü Pkk mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 755. gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 755. gününde de sürüyor. HDP önünde evlat nöbetinde olan ve Kars'tan oğlu Faruk için Diyarbakır'a gelen anne Rahime Taşçı, 15 yaşındaki oğlu Faruk'un 8 yıl önce sabah evden çıktığını ve bir daha geri dönmediğini belirterek, oğluna dön gel çağrısında bulundu. Gözyaşları içerisinde oğluna seslenerek teslim olması isteyen anne Taşçı, "Faruk için burada bekliyorum, oğlum eğer beni görüyor ve duyuyorsan gel polise teslim ol korkma ceza yoktur. Ben burada seni bekliyorum, çok özledim, 8 yıldır kokunu özledim. Bana bir telefon aç sağ olduğunu söyle, ben senin sağ olup olmadığını bilmiyorum. Sen bana beni bırakmayacağını söyledin neden bıraktın, eve gel. Korkma ceza yok 32 arkadaşın geldi, hepsi eve gittiler, geri gel korkma" dedi. - DİYARBAKIR

Gözyaşları içerisinde evladına seslenen anne Taşçı: 8 yıldır kokunu özledim

Gözyaşları içerisinde evladına seslenen anne Taşçı: 8 yıldır kokunu özledim

Gözyaşları içerisinde evladına seslenen anne Taşçı: 8 yıldır kokunu özledim

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Gözyaşları içerisinde evladına seslenen anne Taşçı: '8 yıldır kokunu özledim' - Haberler
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