Gözyaşları içerisinde alev alev yanan evdeki kedilerinin kurtarılmasını bekledi
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Gözyaşları içerisinde alev alev yanan evdeki kedilerinin kurtarılmasını bekledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şişli'de bir binanın 5'nci katındaki dairede yangın çıktı.

Şişli'de bir binanın 5'nci katındaki dairede yangın çıktı. Alev alev yanan evden kendini dışarıya atan ev sahibi, gözyaşları içerisinde dakikalarca evde bulunan kedilerinin kurtarılmasını bekledi. Evde bulunan 2 kedi ve 1 hamster cinsi fare kurtarılırken dairede büyük hasar oluştu.

Olay, saat 23: 00 sıralarında Şişli İnönü Mahallesi Harbiye Çayırı Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın en üst katında bulunan dairede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Ev sakinleri korku ve panikle kendilerini dışarı atarken evde bulunan 2 kedi ve 1 hamster cinsi kedi yangında mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gözyaşları içerisinde dakikalarca kedilerinin kurtarılmasını bekledi

Ev sakinlerinden biri gözyaşları içerisinde dakikalarca alev alev yanan dairede mahsur kalan kedilerinin kurtarılmasını bekledi. Aile yakınları öfkeli ev sahibi sakinleştirmeye çalışırken alevler içerisinden çıkartılan hayvanlar kurtarılarak ev sahibine verildi.

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken evde bulunan 2 kedi ve 1 hamster cinsi fare daireden kurtarıldı.

Mahalle sakinlerinden Ufuk Şimşek, "Çatırtı, cam kırılma sesleri geldi, aşağıda arabalar vardı. Benim oturduğum binanın yanındaki çatı katında çıktı yangın. Ben kendilerini tanımıyorum ama bir bayan bana içeride kimsenin olmadığını söyledi. Ev sahibinin yabancı uyruklu olduğunu söylüyorlar" dedi.

Yangın sonrası dairede büyük hasar oluşurken yangının nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Gözyaşları içerisinde alev alev yanan evdeki kedilerinin kurtarılmasını bekledi
Gözyaşları içerisinde alev alev yanan evdeki kedilerinin kurtarılmasını bekledi
Gözyaşları içerisinde alev alev yanan evdeki kedilerinin kurtarılmasını bekledi
Gözyaşları içerisinde alev alev yanan evdeki kedilerinin kurtarılmasını bekledi
Gözyaşları içerisinde alev alev yanan evdeki kedilerinin kurtarılmasını bekledi
Gözyaşları içerisinde alev alev yanan evdeki kedilerinin kurtarılmasını bekledi
Gözyaşları içerisinde alev alev yanan evdeki kedilerinin kurtarılmasını bekledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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