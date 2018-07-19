Gözyaşı kanal tıkanıklığına lazer tedavisi

GAZİANTEP - Özel Hatem Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları doktoru Op. Dr. M. Alper Evisen gözyaşı kanal tıkanıklığı ile ilgili bilgiler vererek cerrahi yöntemde gelinen son noktayı değerlendirdi.

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları doktoru Op. Dr. M. Alper Evisen özellikle bebeklerde görülen gözyaşı kanal tıkanıklığı ile ilgili bilgiler paylaştı. Dr. Evisen kanal tıkanıklığının lazerle çok kolay bir şekilde müdahale edildiğinin altını çizdi.

"Gözyaşı kanal tıkanıklığı"

Gözyaşı kanal tıkanıklığı ile ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Evisen, "Gözümüzün en ön tabakasının ve gözümüzün kapak iç kısmının, gözümüzün beyaz kısmının yaşaya bilmesi besinleri alabilmesi için gözyaşına ihtiyacımız vardır. Gözyaşımızın gözyaşı bezlerinden üretilerek tüm gözümüzün ön kısmını ıslatır ve göz pınarı dediğimiz gözümüzün kapağının iç kısmında olan iki delikten burnumuza doğru akar. Bu sürekli olan bir durumdur. Eğer gözyaşlarımız normal bir miktarda oluşuyor ancak burna doğru inmesini sağlayan kanal sisteminde bir tıkanıklık varsa gözyaşımız dışarıya doğru akmaktadır. Buna gözyaşı kanal tıkanıklığı denilir" dedi.

"Temel olarak bebeklerde görülür"

Gözyaşı kanal tıkanıklığının en çok bebeklerde görüldüğünün altını çizen Dr. Evisen, "Gözyaşı kanal tıkanıklığı temel olarak bebeklerde görülebilmektedir. Doğan çocukların gözyaşları kanal tıkanıklığı görülür ancak çok korkmamak gereken bir durumdur. Çocukların çok büyük kısmında 1 yaşına gelindiğinde kanal tıkanıklığı kendi kendine açılabilmektedir. Öncelikle bir çocuk size sulanmayla geldiğinde öncelikle başka hastalıkların olmadığını göstermemiz gerekiyor. Bu çocuklarda başka bir hastalık var mı, yok mu onu açığa çıkartmak gerekiyor. Başka bir hastalık olmadığını gösterirsek kanal tıkanıklığı teşhisi konulursa o zaman bu çocuğu tedavi etmeye başlıyoruz. Tedavisi bir takım ilaçlarla ve gözyaşı masajları uyguluyoruz. Bu şekilde 11. Aya kadar açılmasını bekliyoruz. Ayrıca burundan okyanus spreyiyle kanalların açıklamasını sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Lazerle gözyaşı kanalını açmak"

Gelişen cerrahi yöntemlerle ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Evisen, "Ancak 11-12. Aya kadar açılmayan kanallarda bu sefer cerrahi tedaviler uygulamak zorunda kalıyoruz. Kanal tıkanıklığının yüzde 85'ini açabilmekteyiz. Eğer kanal tıkanıklığı kuvvetliyse, kemik tıkamışsa daha ileri yaşlarda daha kombike ameliyatlar gerekebilmektedir. Özellikle kadınlarda kanal sistemi çok ince olabilir. Yada burna açılan kısımlarında kısmi tıkanıklıklar olabilir. O zaman erişkin hastalarda kanal tıkanıklığı olarak karşımıza çıkıyor. Bu durumda cerrahi tedavilere ihtiyacımız olabiliyor. Artık eski sistem ameliyatların yerini çok daha modern ameliyatlar aldı. Artık burnun içinden girilerek kemik çıkartılmaktadır. Son dönemlerde çok daha üstün bir cerrahiyle lazerle direkt olarak gözyaşı deliklerinden girilerek buradaki kanal açılabilmektedir" diye konuştu.