Gözütok'tan 15 Temmuz açıklaması

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Doğu Anadolu Koordinatör Şube Başkanı İbrahim Gözütok, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5'nci yıldönümünde sert açıklamalarda bulundu.

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Doğu Anadolu Koordinatör Şube Başkanı İbrahim Gözütok, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5'nci yıldönümünde sert açıklamalarda bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) sızmış Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) mensup teröristlerce yapılmak İstenen darbeye Türk halkının "dur" dediğini hatırlatan Gözütok, "Tankların önüne set kuran, ülkemize ağır darbe vurmayı amaçlayan hain girişim esnasında şehit düşen vatan evlatlarına birkez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Acımız da öfkemiz de ilk gün ki gibi taze. Ülkemiz için farklı düşünceler içerisinde olanlar 15 Temmuz'u ve hainlerin başına nelerin geldiğini hiç unutmasınlar" dedi.

FETÖ'cü hainlerin ülkemize karşı ihanetinin gelecek nesillere de çok iyi anlatılması gerektiğini savunan Gözütok, bu anlamda 15 Temmuz'un milli gün ilan edilmesini de değerli bulduğunu ifade etti. Gözütok, "İhanet şebekesi hain FETÖ'nün katlettiği Aziz şehitlerimizin vefatı sene-i devriyesinde, bu ihaneti unutturmamak, 15 Temmuz'u canlı tutmak ve o gün yapılanları genç nesillere unutturmamak adına milli gün ilan edilmesini takdirle karşılıyor, bu mücadele günümüzü kutluyorum" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı