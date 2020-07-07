Gözünü olimpiyat şampiyonluğuna dikti !
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gözünü olimpiyat şampiyonluğuna dikti !

Çekiç atmada kadınlarda Türkiye rekortmeni olan milli sporcu Tuğçe Şahutoğlu, 2021 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlığını sürdürüyor.

Gözünü olimpiyat şampiyonluğuna dikti !
07.07.2020 13:32 | Son Güncelleme: 07.07.2020 13:35

Çekiç atmada kadınlarda Türkiye rekortmeni olan milli sporcu Tuğçe Şahutoğlu, 2021 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlığını sürdürüyor. Şu anda Milli Takım kampında günde çift idman yaparak hazırlıklarına devam eden Şahutoğlu, hedefini olimpiyatlarda madalya olarak belirledi.

2001 yılında başladığı çekiç atmada her branşta Türkiye rekorları kıran Şahutoğlu, 2012 yılında büyüklerde 74 metre 17 santimle kırdığı rekoruyla halen bu kategoride rekortmenliğini sürdürüyor. Şu anda Mersin'de Atletizm Milli Takım kampında bulunan Şahutoğlu, Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde günde çift idman yaparak Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanıyor. Hedefini olimpiyatlarda madalya olarak belirleyen Şahutoğlu, önümüzdeki yıllarda da yeni rekorlar kırmak istiyor.

"BÜYÜKLERDE REKOR HALEN BENDE"

Çalışmalarıyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na konuşan Tuğçe Şahutoğlu, spora beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle 1999 yılında başladığını söyledi. 2001 yılında çekiç atmaya başladığını kaydeden Şahutoğlu, "O günden bugüne kadar da birçok rekor kırdım. Rekor kırmaya küçük yaşta başladım. Yıldızlar, gençler, 23 yaş altı, üniversite, büyükler rekorları kırdım. Büyüklerde 74 metre 17 santimle rekor halen bende. Daha kıran olmadı. Umarız bu sene değil de önümüzdeki yıl rekoru tekrardan kıracağım. Ben küçüklükten beri spora karşı çok ilgiliydim. Yani antrenmanlara hep erken gelirdim. Antrenman yapmayı çok seviyordum. Ailem ilk başlarda tabi çok fazla sıcak bakmıyordu ve önemsemiyordu. Çünkü çekiç atma sporunu bilmiyorlardı. Daha sonra onlar da alıştılar. 'Rekorlar kırıyorsun, şampiyon oluyorsun, madalya getiriyorsun' dediler. Bunlar tabi bir sporcu için güzel duygular" diye konuştu.

"OLİMPİYATLARDA MADALYA ALACAĞIMA İNANIYORUM"

Her sporun kendine göre zorluğu olduğunu vurgulayan Şahutoğlu, "Çekiç atmanın da kendine göre zorlukları var. Atletizm branşı aslında diğer sporlara göre biraz daha zor. Şu an pandemi sürecinde yapamadığımız antrenmanların telafisini yapıyoruz. Çünkü çok fazla eksik kaldık. 2 ayda neredeyse doğru düzgün antrenman yapamadık. Bu olimpik sporcular için çok uzun bir süreç. Bazen bir hafta tatil yapmadığımız oluyor. O yüzden şu an kendimizi toparlamaya çalışıyoruz. Bu sezonu bu şekilde geçireceğiz. Önümüzdeki yıl Tokyo Olimpiyatları var. Eğer gidersem bu benim 3. olimpiyatım olacak. Tokyo Olimpiyatları'nda madalya hedefliyorum. Madalya alacağımıza inanıyoruz. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Çalışmalarımız tam gaz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"TUĞÇE BUNU YAPABİLİR"

Milli Takım Antrenörü Muzaffer Tolun ise pandemiden dolayı bu dönemde iyi çalışamadıklarını belirterek, "Atış antrenmanlarımızı yapmaya çalıştık ama kuvvet idmanlarımız eksik kaldı. Bu sene böyle geçecek. Ancak durumumuz yine fena değil. Amacımız tabi 2021 olimpiyatları. Önce barajı geçip, kota almak, olimpiyata katılma hedefimiz var. Ardından ise olimpiyatlarda finalde yarışmak. Bu da tabi Tuğçe için imkansız değil. Bunu yapabilir. İnşallah bir aksilik, bir sakatlık çıkmasa da bunu başaracaktır" şeklinde konuştu.

Çekiç atma sporcuyla ilgili de konuşan Tolun, "Çekiç atma Türkiye'de atmaların içinde başarı oranı en yüksek olan branşlardan biri. Bu dalda bizim olimpiyat madalyalarımız var. Onun dışında olimpiyatlara katılan sporcularımız var. Çekiç atma ülkemizde seviliyor. Mersin'de özellikle tesisimiz de iyi. Çünkü çekiç atma Türkiye'nin birçok yerinde problem olan bir branş. Çünkü birçok yerde böyle bizimki gibi atma sahası yok. Biz o yönden çok şanslıyız. İnşallah bizdeki imkanlar Türkiye'nin her yerinde olur ve bu spor branşı daha da gelişir" dedi.

(Koray Ünlü/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti Haber
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor Haber
Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı Haber
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı
Koronavirüs döneminde karavan satışları yüzde 400 arttı, üreticiler talebe yetişemiyor Haber
Koronavirüs döneminde karavan satışları yüzde 400 arttı, üreticiler talebe yetişemiyor
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi Haber
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi Haber
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi
Gelibolu'da tarlaları yanan köylülerin üzüntüsü
Gelibolu'da tarlaları yanan köylülerin üzüntüsü
Son Dakika: Rus Meclisi'nden TBMM'ye Ayasofya çağrısı: Atatürk'ün kararını gözden geçirmeyin
Son Dakika: Rus Meclisi'nden TBMM'ye Ayasofya çağrısı: Atatürk'ün kararını gözden geçirmeyin
'Zorla evlendiriliyorum' deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
"Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü
Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü
İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada
İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada
Son Dakika: Artvin Dokumacılar köyünde yangın çıktı! Köy evleri alevlere teslim oldu
Son Dakika: Artvin Dokumacılar köyünde yangın çıktı! Köy evleri alevlere teslim oldu
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi
Elon Musk'ın 480 TL'ye satışa çıkardığı şortlar kısa sürede tükendi
Elon Musk'ın 480 TL'ye satışa çıkardığı şortlar kısa sürede tükendi
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi
Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi
Son Dakika: 81 ilde yarın koronavirüs denetimi yapılacak
Son Dakika: 81 ilde yarın koronavirüs denetimi yapılacak
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
13 kişiden kaçan kapkaççıları güvenlik kamerası ele verdi, bekçiler yakaladı
13 kişiden kaçan kapkaççıları güvenlik kamerası ele verdi, bekçiler yakaladı
Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri hayatını kaybetti
Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri hayatını kaybetti
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
AB temsilcisi ile basın açıklaması yapan Çavuşoğlu'nun patlattığı espiri salonu kahkahaya boğdu
AB temsilcisi ile basın açıklaması yapan Çavuşoğlu'nun patlattığı espiri salonu kahkahaya boğdu
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
Güne yükselişle başlayan dolar 6,86'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,86'dan işlem görüyor
Bodrum'da ünlü markaların avukatları ile imitasyon ürün satan esnaf arasında gerginlik
Bodrum'da ünlü markaların avukatları ile imitasyon ürün satan esnaf arasında gerginlik
Kucağındaki çocuğa sigara içiren kadının görüntüleri tepki çekti
Kucağındaki çocuğa sigara içiren kadının görüntüleri tepki çekti
Genç kız sosyal medyada feryat etti: Tecavüz edip öldüreceğini söyledi, savcılık serbest bıraktı
Genç kız sosyal medyada feryat etti: Tecavüz edip öldüreceğini söyledi, savcılık serbest bıraktı
Site yöneticisi, gelir gider hesapları nedeniyle tartıştığı eski yöneticiyi bıçakladı
Site yöneticisi, gelir gider hesapları nedeniyle tartıştığı eski yöneticiyi bıçakladı
Antalyaspor'da Lukas Podolski 4 hafta forma giyemeyecek
Antalyaspor'da Lukas Podolski 4 hafta forma giyemeyecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Yılmaz Tunç Esra Albayrak Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Mabel Matiz Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Cüneyt Çakır Bülent Uygun Ali Palabıyık Emre Belözoğlu İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Su Bursa Temmuz Oyunlar
Şu an buradasınız: Gözünü olimpiyat şampiyonluğuna dikti ! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.7.2020 13:36:43. #1.14#
title