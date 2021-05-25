Gözüne kestirdiği cep telefonunu saniyeler içinde çaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gözüne kestirdiği cep telefonunu saniyeler içinde çaldı

Gözüne kestirdiği cep telefonunu saniyeler içinde çaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de park halinde bulunan motosikletin üzerindeki cep telefonunu saniyeler içerisinde çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Osmaniye'de park halinde bulunan motosikletin üzerindeki cep telefonunu saniyeler içerisinde çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olay yerinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şahsın bir süre motosikletin etrafından tur attığını ardından cep telefonunu alarak hızla kaçtığını gördü. Cep telefonunu çalan şahsın, görüntülerden H.K. (20) olduğunu tespit eden ekipler şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan fiziki takip sonucunda şüpheli şahıs evinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Demet Akalın Burcu Biricik Oktay Kaynarca
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Dorukhan Toköz Josef De Souza Lukas Podolski
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gözüne kestirdiği cep telefonunu saniyeler içinde çaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.05.2021 10:04:23. #1.13#

title