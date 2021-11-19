Gözü yaşlı eşin şehidine vedası yürekleri dağladı

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Şırnak'ta içinde bulunduğu askeri aracın kaza yapması sonucu şehit düşen Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit'in cenazesi komşularından helallik almak için Büyükçekmece'de evinin önüne getirildi. Şehit eşinin tabuta dokunarak, "evine hoş geldin" demesi ise yürekleri dağladı.

Şırnak Uludere'de askeri aracın kaza yapması sonucu Astsubay Üstçavuş Cihan Geçit ağır yaralanmış yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşmüştü. Geçit'in cenazesi bugün öğlen namazına müteakip Ataköy'de kılınan namazın ardından helallik alınması için Büyükçekmece Muratçeşme Mahallesi'nde bulunan evinin önüne getirildi. Geçit, burada edilen duanın ardından Büyükçekmece'de bulunan mezarlığında toprağa verildi.

"EVİNE HOŞ GELDİN"

Defnedilmeden önce evine son kez getirilen Geçit'in gözü yaşlı eşi ise tabuta dokunarak "evine hoşgeldin aşkım" demesi yürekleri dağladı.

Öte yandan, şehit evi önünde düzenlenen törene katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ise burada yaptığı konuşmada aile yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

(Murat Delice/ İHA)