Gözü gibi baktığı motosikletine sadece güneşli havalarda biniyor

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de baba mesleği olan motosiklet tamirciliğini devam ettiren 25 yaşındaki Enes Emiroğlu, tüm parçalarını orijinal topladığı ve gözü gibi baktığı 1992 model nostaljik motosikleti çocuklarına bırakmak istiyor.

Eskişehir'de çocukluğundan itibaren babasının yanında çıraklık yaparak öğrendiği motosiklet tamirciliğini devam ettiren Enes Emiroğlu, boş zamanlarında ise satın aldığı parçalardan nostaljik motosiklet topluyor. Son olarak üretimi duran 1992 model MZ ETZ 251 Alman motosikletini babasının yardımıyla birleştiren Enes Emiroğlu, 5 buçuk ay boyunca çalışarak hayaline ulaştı. Nostaljik motosiklet hayranlığı olduğunu belirten Emiroğlu, motoru 2 bin 700 kilometredeki aracının tüm parçalarının orijinal olduğunu belirtti. Motosikletine sadece güneşli havalarda bindiğini ve çevresindekilerden büyük beğeni topladığını aktaran Emiroğlu, aracı tüm orijinalliğiyle çocuklarına bırakmak istiyor.

"RABBİM ÖMÜR VERİRSE TOPLAMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Zaman buldukça nostaljik motosikletler toplamaya devam edeceğini belirten Enes Emiroğlu, "1992 model Alman MZ ETZ 251 model bir motosiklet. Tüm parçalarından elimizde birer adet mevcuttu. Bir gün motosiklet toplarsak diye saklıyorduk. Şu anda piyasada yok, satılmıyor. 2000 yılında Türkiye'de üretimi durduruldu. Şu anda koleksiyoncuların elinde bulunuyor. Kasım 2019'da başlamıştık, tamamlanması 5 buçuk ayımızı aldı. Nasip olursa çocuklarıma bırakmayı planlıyorum. Olursa önümüzdeki yıllarda aynı motosikletten toplayacağız inşallah. Rabbim ömür verirse, nostalji motosikletler toplamaya, motosiklet severlere kavuşturmaya devam edeceğim" diye konuştu.

"EN UFAK BİR ÇİZİKTE BİLE İÇİMİZ CIZ EDEBİLİYOR"

Motosikletini özenle sakladığını ve sadece güneşli havalarda keyfi kullandığını söyleyen Enes Emiroğlu, "Eskişehir'de toplayanlar var ama bizim kadar titizlikle toplayan esnaf arkadaşlarımız yok. Sadece satmak için topluyorlar. Ayrıca müşteriler, kendi motosikletlerini restore etme amaçlı topluyorlar. Çarşıya gittiğim zaman birçok kişi fotoğraf çekinmek istiyor. Bu durum benim de hoşuma gidiyor. Dükkanıma ziyarete gelip, motorum hakkında konuşanlar oluyor. 'Enes motoru çıkart da sesini duyalım' diyen insanlar oluyor. Güzel bir duygu. Herkese tavsiye ederim. Bence tüm motosikletçilerin bir tane nostalji motosikleti olması lazım. Kendi iş yerimde dahi olsa üstü örtülü bir şekilde saklıyorum. Nazar olduğu için en ufak bir çizikte bile içimiz cız edebiliyor. Sadece güneşli havalarda ve pazar günleri çıkartıp, mahallede tur attıktan sonra temizleyerek yerine koyuyorum" dedi.

(Abdullah Güçlü - Şevket Can Çikot/ İHA)