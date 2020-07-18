Gözü gibi baktığı kurbanlıkları için 850 kilometre yol geldi
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Gözü gibi baktığı kurbanlıkları için 850 kilometre yol geldi

Tokat'ta Kurban Bayramı için 1 yıl boyunca gözü gibi bakarak beslediğini 30 büyükbaş hayvanını yalnız bırakmayan 55 yaşındaki Dudu Şirin, hayvanlarının peşinden 850 kilometre yol geldi.

Gözü gibi baktığı kurbanlıkları için 850 kilometre yol geldi
18.07.2020 09:53 | Son Güncelleme: 18.07.2020 09:56

Tokat'ta Kurban Bayramı için 1 yıl boyunca gözü gibi bakarak beslediğini 30 büyükbaş hayvanını yalnız bırakmayan 55 yaşındaki Dudu Şirin, hayvanlarının peşinden 850 kilometre yol geldi. İstanbul'da kurulan hayvan pazarında hayvanlarına gözü gibi bakmayan devam eden pazarın tek kadın satıcısı Şirin teyze vatandaşların ilgi odağı oldu.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yaşayan Dudu Şirin, Kurban Bayramı için bir yıl boyunca yaklaşık 30 büyükbaş hayvanına gözü gibi baktı. Şirin teyze yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde gözü gibi baktığı hayvanlarını yalnız bırakmayarak 850 kilometre yol katedip İstanbul Küçükçekmece'ye kadar geldi. Burada kurulan hayvan pazarından hayvanlarının başından bir an olsun ayrılmayan Şirin teyze, bir yandan onları seviyor bir yandan da beslemeye devam ediyor. 35 yıldır kurban pazarlarında bu işi sevgi ile yapan Şirin, kurban satış alanındaki tek kadın olması dolayısıyla dikkat çekiyor. Şirin'e destek verdiklerini ve gurur duyduklarını belirten diğer satıcılar ise zor zamanlarında yalnız bırakmadı. Öte yandan kurban pazarına gelen müşteriler ise pazarlık için karşılarında Dudu Şirin'i görünce büyük şaşkınlık yaşıyor.

"35 senedir kurban pazarlarına geliyorum"

Çocuklarıyla kurban pazarına gelen Dudu Şirin, "35 senedir kurban pazarlarına geliyorum. Bu pazarda da tek kadın satıcı benim. Tokat'ın Reşadiye ilçesinin bereketli yaylasından geldim. Her sene çocuklarımla geliyorum. Eğlenceli oluyor bizim için hem de ekmek kapımız. Her sene İstanbul'a geliyoruz. 2 senedir de Küçükçekmece hayvan pazarına geliyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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