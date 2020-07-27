Gözü dönen define avcıları, tarihi kiliseyi dinamitle patlatarak yerle bir etti
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Gözü dönen define avcıları, tarihi kiliseyi dinamitle patlatarak yerle bir etti

Kayseri'de gözü dönmüş define avcıları, Hititler döneminde yapıldığı tahmin edilen ve sonradan kilise olarak kullanılan tarihi yapıyı altına dinamit yerleştirerek havaya uçurdu.

Gözü dönen define avcıları, tarihi kiliseyi dinamitle patlatarak yerle bir etti
27.07.2020 14:46 | Son Güncelleme: 27.07.2020 15:01

Kayseri'nin Develi ilçesinde gözü dönmüş define avcıları, Hitit döneminden kalma olan ve kilise olarak da kullanılan yapıyı dinamitle patlattı.

Develi ilçesine bağlı Gazi mahallesinde halk arasında 'Minare Kaya' olarak da bilinen Hitit dönemine ait olan ve kilise olarak yapı, define avcıları tarafından dinamit patlatılarak yerle bir edildi.

"BU GÖRÜNTÜLERİ GÖRMEK ÇOK ÜZÜCÜ"

Tarihi alanın tahrip edilmesine tepki gösteren Gazi mahallesi sakinleri, "Gördüğünüz kaya parçası metrelerce yükseklikten, buraya düşmüş durumda. Gazi Mahallesi'ndeyiz. Gazi Mahallesi'nde bulunan, kilise olarak bilinen ve 'Minare Kaya' olarak halk arasında bilinen tarihi eser bir yapı defineciler tarafından dinamitle patlatılarak yok edilmiş. Biz de bunu duyar duymaz olay yerine geldik. Devasa kaya parçaları yüzlerce metre ileriye uçmuş ve doğal hayata zarar vermiş. Kötü örnek örnek olmaz. Definecilikle uğraşan, kaçak yollara başvurmamalı. Yasal izin alarak bu işi yapmalı. Bunun haricinde yine de uğraşıyorsa, bunu kültür varlıklarına ve doğal hayata zarar vermeden yapmalarını tavsiye ediyoruz. Bu görüntüleri görmek çok üzücü" diye konuştu.

"İNSANLARIN CANINI TEHLİKEYE SOKABİLECEK BİR DURUM"

Vatandaşlar, "Burada Hititler döneminde yapıldığı tahmin edilen, sonradan kilise olarak kullanılan ve içinde mağaraların olduğu, duvarlarında dans eden kadın figürlerinin bulunduğu tarihi yapı burada dinamitle patlatılmış durumda. Çok tehlikeli bir durum. Aşağıda bağ ve bahçeler var. Patlatma sırasında metrelerce uzağa giden kaya parçaları insanlara da zarar verebilirdi. Bu vesile ile bu işle uğraşan arkadaşlarımızı uyarıyoruz. Kültür varlıklara ve doğal hayata zarar vermeyelim. Kaya üzerinde yaptığımız incelemelerde dinamit lokumlarının kullanıldığı ve içinde halen kabloların bulunduğunu gördük. Bir dinamit lokumunun patlamadan kaldığını da tahmin ediyorum. Bu da insanların canını tehlikeye sokabilecek bir durum" diyerek tepki gösterdi.

Kaynak: İHA

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