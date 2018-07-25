Gözü Dönen Adam, İzmir'den Çağırdığı Kadın Ortağını Arabada İnfaz Etti
İstanbul'da Gamze Ceylan isimli kadın, birlikte takı dükkanı açmak ve iş kurmak için 600 bin lira aldığı ortağı tarafından arabada öldürüldü.
İstanbul Eyüpsultan'da 30 yaşındaki Gamze Ceylan, birlikte takı dükkanı açmak ve iş kurmak için 600 bin lira aldığı iddia edilen ortağı tarafından öldürüldü.
600 BİN LİRA PARA GÖNDERDİ
İzmir'de yaşayan Gamze Ceylan, bir süre önce tanıştığı Hakkı D. ile ortak takı dükkânı açmaya karar verdi. İzmir'de açılacak dükkan için Hakkı D. 600 bin lira para gönderdi.
DÜKKAN AÇILMADI ORTALIK KARIŞTI
Ancak dükkân bir türlü açılmadı. Hakkı D., ortağı Gamze Ceylan'ı İstanbul'a çağırdı. İkili Eyüpsultan'da bir pastanede buluştı. Ceylan biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.
ARABADA İNFAZ ETTİ
Daha sonra ise ikili otomobile bindi. İddiaya göre, Hakkı D., 30 yaşındaki kadını başından vurdu. Daha sonra ise hastaneye götürdü. Yoğun bakıma alınan Ceylan hayatını kaybetti. Hakkı D. gözaltına alındı.
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