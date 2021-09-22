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Göztepeli tribünlerden futbolculara protesto

Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Haberler | Spor
Göztepeli tribünlerden futbolculara protesto

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Atakaş Hatayspor'a evinde 2-0 yenilen Göztepe'de taraftarlar maç sonunda futbolculara sert tepki gösterdi.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Atakaş Hatayspor'a evinde 2-0 yenilen Göztepe'de taraftarlar maç sonunda futbolculara sert tepki gösterdi.

Maç bitiminde tüm takımı tribünlere davet eden futbolseverler, "Bu forma kutsaldır, nasip olmaz kimseye. Sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın" tezahüratlarıyla oyuncuları protesto etti. Kaptan Halil Akbunar önderliğinde oyuncular kapalı, maraton ve kale arkası tribünlerini tek tek dolaştı. Taraftarların sitemlerini dinleyen oyuncular, tribünlerden özür diledi ve bundan sonraki haftalar için başarı sözü verdi. Göztepeli taraftarlar sadece Obinna Nwobodo'yu alkışladı.


Göztepeli tribünlerden futbolculara protesto

Göztepeli tribünlerden futbolculara protesto

Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Spor Haberleri
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Haber: Göztepeli tribünlerden futbolculara protesto - Haberler Spor
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