Göztepeli taraftarlardan Başkan Sepil'e: "Elini elimizden çekme"
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Göztepeli taraftarlardan Başkan Sepil'e: "Elini elimizden çekme"

Göztepeli taraftarlardan Başkan Sepil'e: 'Elini elimizden çekme'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Geçtiğimiz Perşembe günü yaptığı açıklamayla Haziran ayında görevi bırakacağını açıklayan Göztepe Başkanı Mehmet Sepil için Göztepeli taraftarlar, stadyuma "Elini elimizden çekme" yazılı pankart asarak görevi bırakmaması yönünde çağrıda bulundu.

Geçtiğimiz Perşembe günü yaptığı açıklamayla Haziran ayında görevi bırakacağını açıklayan Göztepe Başkanı Mehmet Sepil için Göztepeli taraftarlar, stadyuma "Elini elimizden çekme" yazılı pankart asarak görevi bırakmaması yönünde çağrıda bulundu.

Göztepe'de 7 yıldır başkanlık görevini sürdüren Mehmet Sepil, geçtiğimiz perşembe günü yazılı bir açıklama yaparak Haziran ayı içerisinde görevi bırakacağını duyurmuştu. Sepil'in açıklamasından sonra sarı-kırmızı bazı taraftarlar sosyal medyada yaptıkları yorumlarla Sepil'in görev bırakma kararı için üzüntülerini dile getirmişti. Taraftarlar, bugün ise Gürsel Aksel Stadyumu'nun dışına "Elini elimizden çekme" sözlerinin yazılı olduğu bir pankart asarak Sepil'e görevi bırakmaması yönünde çağrı yaptı. - İZMİR

Göztepeli taraftarlardan Başkan Sepil'e: 'Elini elimizden çekme'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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