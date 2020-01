Göztepeli Napoleoni: Taraftar karşısında büyülendim

11.01.2020 09:59 | Son Güncelleme: 11.01.2020 09:59

"Yeni stadımızda daha iyi sonuçlar alacağız"

"Cengiz Ünder ile sürekli irtibattayız"

"Yeni hocamızla öz güvenimiz arttı""İzmir'de yaşamak bana keyif veriyor""Yeni stadımızı aramızda konuşuyoruz ve hayal ediyoruz""Mossoro ile oynamaktan keyif alıyorum""Geçen sezon elimizdeki şampiyonluğu verdik""Göztepe ile şampiyonluk yaşamak güzel olur""Türkiye - İtalya maçı benim için farklı bir durum""İlk maçı benim golümle kazanmak ekstra mutluluk olur"İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER - Namık Kemal KILINÇ / ANTALYA, - Göztepe'nin İtalyan oyuncusu Stefano Napoleoni, "Herkesin çok iyi bildiği bir taraftar grubu var. Deplasman takımı olarak buraya geldiğimde taraftardan çok etkilenmiştim, taraftar karşısında büyülenmiştim" dedi.Sarı kırmızılı ekibin hücum oyuncusu Stefano Napoleoni, takımının Antalya kampında Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu."YENİ STADIMIZDA DAHA İYİ SONUÇLAR ALACAĞIZ"Sezonun ikinci yarısında maçlarını yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde oynayacak olan Göztepe'nin daha iyi sonuçlar alacağını belirten Napoleoni, "Aslında çok iyi bir başlangıç yapamadık. Beklemediğimiz puanlar kaybettik. Toparlanmaya başladık ve geçirdiğimiz 6 aylık dönemin ikinci yarısında daha iyi sonuçlar aldık ve Göztepe'yi biraz daha iyi pozisyonlara taşıdık. Ligin ikinci yarısında daha iyi çalışarak yeni stadımızda taraftarımızın da desteğiyle daha iyi sonuçlar alarak ligi daha iyi bir yerde bitireceğimize eminim" diye konuştu."YENİ HOCAMIZ İLE ÖZ GÜVENİMİZ ARTTI"Tamer Tuna'nın ardından İlhan Palut'un göreve geldiği Göztepe'deki teknik direktör değişikliğini de değerlendiren Napoleoni, "Yeni hocamızın gelmesiyle takımımızın ihtiyaç duyduğu bir mentalite takıma yerleşti. Daha farklı bir çalışma sistemi takıma yerleşti ve takımın öz güveni arttı. İyi çalıştık ve yeni hocamızla daha farklı bir havaya büründük. Bunun sonrasında da sonuçlar farklı olmaya başladı. Ligin ikinci yarısıyla çalışabileceğimiz, onun oyun mentalitesini kavrayabileceğimiz süremiz olacak, daha çok çalışacağız. Bunun da takıma olumlu döneceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı."İZMİR'DE YAŞAMAK BANA KEYİF VERİYOR"İzmir'in İstanbul'dan daha sakin bir şehir olduğunu dile getiren İtalyan oyuncu, "İstanbul ve İzmir'de yaşadım. Birbirinden farklı şehirler ama ikisi de çok güzel iki şehir. İstanbul'da kaos ortamı biraz fazla, karışık bir şehir ve bu bana biraz zor gelmişti. İzmir sakinliği ile beni daha çok cezbediyor. Eşimle daha sakin bir hayata alışkın olduğum için İzmir bana daha çok keyif veriyor. Deniz kenarında olması, plajlara sahip olması ve güneşi olan bir şehir olması beni çok etkiyor. İzmir'de yaşadığım için çok mutluyum. İstanbul'da da mutluydum ancak İzmir'de de yaşam bana keyif veriyor. İzmir'in benim için daha farklı bir havası var" dedi."TARAFTAR KARŞISINDA BÜYÜLENDİM"Göztepe taraftarından da övgüyle bahseden Napoleoni, "Herkesin çok iyi bildiği bir taraftar grubu var. Deplasman takımı olarak buraya geldiğimde taraftardan çok etkilenmiştim, taraftar karşısında büyülenmiştim. Bugün ne mutlu ki onların tarafında olarak sahada bulunuyorum" diye konuştu."YENİ STADIMIZI ARAMIZDA KONUŞUYORUZ VE HAYAL EDİYORUZ"Yeni stadın oyuncular arasında da büyük bir heyecanla beklendiğini anlatan 33 yaşındaki futbolcu, "Sürekli üzerine konuştuğumuz bir konu bu, çünkü bizim için çok güzel olacak. Eski stadımızdan yeni stadımıza taşınmak, taraftarımızla o statta buluşmak ki eminim bütün şehir ve bütün taraftarlar bunu bekliyor, onlarla beraber olacağız ve o atmosferde sahaya çıkacağız. Bu hepimiz için heyecan verici bir şey. Bu nedenle bu konu hep konuştuğumuz ve hayal ettiğimiz bir şey" açıklamasında bulundu."İLK MAÇI BENİM GOLÜMLE KAZANMAK EKSTRA MUTLULUK OLUR"Açılış maçında Beşiktaş ile karşılaşacakları yeni stadyumda ilk golü atmanın mutluluk vereceğini belirten Napoleoni, "Tabii ki ilk golü atmayı isterim ama esas olan ilk maçımızda yeni stadımızda galibiyet almak. Tabii ki bu galibiyette ilk golü atmış olursan ekstra bir mutluluk olur" dedi."KENDİMİ HER ZAMAN EN İYİSİNE HAZIRLIYORUM"Süper Lig'deki maçlarda son dakikada attığı gollerle gündeme gelen Napoleoni, "Türkiye'de bu şekilde denk geldi, son dakikalarda kritik goller atmak bana denk geldi. Her zaman kendimi en iyisine hazırlamaya çalışıyorum. İlk dakikada da olsa son dakikada da olsa takımımı öne geçirebilecek, iyi sonuçlar aldıracak goller için kendimi hazırlamaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı."MOSSORO İLE OYNAMAKTAN KEYİF ALIYORUM"Beraber oynadığı oyuncular için de değerlendirmede bulunan Napoleoni, şunları kaydetti: "Son yıllarda birçok hücumcuyla oynadım. Mossoro ile oynamaktan çok keyif alırdım. Ne mutlu ki burada da beraberiz. Adebayor ile oynamak çok keyifliydi. Şu an aynı takımda oynadığım Jerome iyi bir santrfor. Kısa bir süredir beraberiz ve uyum sürecimiz devam ediyor. Yakın zamanda çok daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Oyuncuların arasındaki iletişimlerinin iyi olması için birlikte oynaması gerekiyor. Türkiye'de birçok iyi hücum oyuncusu var. Daha çok birlikte oynadığım oyunculara bakıyorum ve o yüzden bu isimleri söyledim.""TÜRKİYE - İTALYA MAÇI BENİM İÇİN FARKLI BİR DURUM"Deneyimli oyuncu, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılışında ülkesi İtalya ile Türkiye arasında oynanacak karşılaşmayı heyecanla beklediğini dile getirdi. Napoleoni, "Benim için farklı bir durum. Bir İtalyan oyuncu olarak İtalya'yı destekliyorum ama Türkiye'yi de gerçekten destekliyorum. Çok farklı bir durum olacak. Arkadaşlarımla konuşuyorum, Türk milli takımından arkadaşlarımla da konuşuyorum. Roma'dan Cengiz Ünder ile sürekli irtibattayız. İlk maçın İtalya ile olacağını onunla paylaşmıştım. İlk maçı izlemek isterim. İtalya maçı için Türkiye A Milli Takımı'ndaki arkadaşlarıma daha çok yardımcı olmaya çalışıyorum" diye konuştu."GEÇEN SEZON ELİMİZDEKİ ŞAMPİYONLUĞU VERDİK"Geçen sezon forma giydiği Medipol Başakşehir ile Süper Lig'de şampiyonluğa çok yaklaştıklarını hatırlatan Napoleoni, şunları söyledi: "O zamanları çok hatırlamak istemiyorum çünkü çok yaklaşmıştık ve elimizdeki şampiyonluğu kaybettik. Bu sene de iyi gidiyorlar ve iddialılar. Başka iddialı takımlar da var; mesela Sivasspor ligin ilk yarısını çok iyi geçirdi ve ilk yarıyı lider kapattı. Türkiye ligi her zaman mücadeleci ve hırslı bir lig. Ligin alt sırasındaki takımlar üst sıradaki takımlardan her zaman puan ya da puanlar çıkarabiliyorlar. Sürprizlere açık olan bir lig.""GÖZTEPE İLE ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK GÜZEL OLUR"Göztepe ile şampiyonluk sevinci yaşamak istediğini vurgulayan İtalyan futbolcu, "Şampiyonluk çok güzel olur. Göztepe'deki taraftarımız diğer takımımda yoktu, o yüzden burada öyle bir mutluluğu yaşayıp taraftarımızı ayakta görmek mutluluk verici bir şey olacaktır" dedi.NAPOLEONİ'DEN TARAFTARA MESAJStefano Napoleoni son olarak DHA mikrofonlarından sarı-kırmızılı taraftarlara Türkçe seslendi. Birlik ve beraberlik mesajı veren Napoleoni, Göztepelileri yeni statlarına beklediklerini söyledi.

