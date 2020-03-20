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Göztepeli Napoleoni'den "evde kal" çağrısı

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'nin İtalyan oyuncusu Stefano Napoleoni, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında liglerin ertelenmesinin ardından futbolseverlere "evde kal" çağrısında bulundu.

20.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:42
Göztepeli Napoleoni'den

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'nin İtalyan oyuncusu Stefano Napoleoni, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında liglerin ertelenmesinin ardından futbolseverlere "evde kal" çağrısında bulundu. Ülkesi İtalya'da salgından dolayı yaşanan ölümlere dikkat çeken tecrübeli oyuncu çektiği videoda, "Herkese merhaba. Hepimizin bildiği gibi çok zor süreç yaşıyoruz. Evimizde kalmamız lazım. Fakat evde kalmamız spora devam edemeyeceğimiz anlamına gelmez. Sağlımıza dikkat etmemiz ve fit kalmamız gerekiyor. O halde başlayalım. Size evde yapabileceğiniz birkaç hareket göstereceğim. Birtan'la beraber başlıyoruz" ifadelerini kullandı. Egzersizlerini tamamlayan Napoleoni, "Evet, antrenmanlarımızı tamamladık. Herkesin yapabileceği, kolay bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Lütfen evlerinizde kalın. Ailenizle keyifle vakit geçirin ve sağlıklı kalın. Gösterdiğimiz egzersizleri yapın ve evde kalın. Teşekkürler" dedi.

Göztepe'nin 2-0 kazandığı Çaykur Rizespor karşılaşmasında takımın ikinci golünü atan Napoleoni, gol sevincinde vücuduna yaptırdığı Roma'nın simgesi Kolezyum'un dövmesini gösterip halkına destek vermişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Göztepe'nin İtalyan oyuncusu Stefano Napoleoni'nin açıklamaları

Napoleoni'nin evde uyguladığı idmandan görüntüler


Kaynak: DHA

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