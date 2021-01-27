Göztepeli kaleci Göktuğ Bakırbaş, Erzurumspor'a transfer oldu
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Göztepeli kaleci Göktuğ Bakırbaş, Erzurumspor'a transfer oldu

27.01.2021 15:03 | Son Güncelleme: 27.01.2021 15:06
Göztepeli kaleci Göktuğ Bakırbaş, Erzurumspor'a transfer oldu

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kalecilerinden Göktuğ Bakırbaş'ın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la anlaştığı bildirildi.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kalecilerinden Göktuğ Bakırbaş'ın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la anlaştığı bildirildi.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Göktuğ Bakırbaş'ın sonraki transferinden pay karşılığında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a transfer olduğu belirtildi.

Altyapıdan yetişen ve sarı-kırmızılı ekibin tüm yaş gruplarında mücadele eden Göktuğ'a, futbol kariyerinde başarı dileklerinde bulunuldu.

2012-2013 sezonunda profesyonel sözleşme imzalanan 24 yaşındaki Göktuğ Bakırbaş, bu sezon başında Ümraniyespor'a kiralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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