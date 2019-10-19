Göztepeli futbolculardan asker selamı

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Göztepe mücadelesinde sarı-kırmızılı takım adına beraberlik golünü atan Soner Aydoğdu ve arkadaşları, gol sevinçlerini asker selamı vererek yaşadı.

19.10.2019 19:11
Göztepeli futbolculardan asker selamı

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Göztepe mücadelesinde sarı-kırmızılı takım adına beraberlik golünü atan Soner Aydoğdu ve arkadaşları, gol sevinçlerini asker selamı vererek yaşadı.


Süper Lig'in 8. haftasında Fatih Terim Stadı'nda oynanan Başakşehir - Göztepe müsabakasında Barış Pınarı Harekatı'na destek geldi. Mücadelenin 64. dakikasında Göztepeli futbolcu Soner Aydoğdu'nun attığı beraberlik golü sonrası sarı-kırmızılı futbolcular, tribünlerde bulunan Türk bayrağına dönerek asker selamı verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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