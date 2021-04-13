Göztepeli futbolcu Titi, sözleşmesini tek taraflı feshetti
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Göztepeli futbolcu Titi, sözleşmesini tek taraflı feshetti

Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Göztepeli futbolcu Titi, sözleşmesini tek taraflı feshetti

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilyalı oyuncusu Christian Titi'nin sözleşmesini tek taraflı feshettiğini bildirdi.

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Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilyalı oyuncusu Christian Titi'nin sözleşmesini tek taraflı feshettiğini bildirdi.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, kulübe ihtarname yoluyla sözleşmesini feshettiğini bildiren Titi ile ilgili sürecin takip edildiği kaydedildi.

Titi, 2018-2019 sezonundan bu yana Göztepe'de forma giyiyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 13:01:46. #1.14#
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