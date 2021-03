SPOR Göztepeli futbolcu Peter Zulj Süper Lig çok kaliteli

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Avusturyalı futbolcusu Peter Zulj, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Avusturyalı futbolcusu Peter Zulj, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Devre arasında sarı-kırmızılılara Belçika'nın Anderlecht Kulübü'nden transfer olan deneyimli orta saha oyuncusu, Süper Lig'in çok kaliteli bir lig olduğunu söyledi. Türkiye'ye gelmeden önce kendisini neyin beklendiğini bilmediğini söyleyen Zulj, Süper Lig gerçekten kaliteli oyuncuların olduğu, tempolu ve güzel futbolun oynandığı bir lig. İlk maçlarda kalitemi gösterdim. Son maçlarda da iyi puanlar toplamıştık. Ben maçlarda ve idmanlarda en iyi şekilde çalışıyorum, elimden geldiğinde mücadele ediyorum. Açıkçası kalitemi göstermeye çalışıyorum. Umarım takım olarak da iyi gideriz ve ligi sezon sonunda iyi yerde bitiririz dedi.

TARAFTARLA BULUŞMAK İSTİYORUM

Koronavirüs pandemisi yüzünden maçların taraftarsız oynandığını ve bu durumun futbolcular açısından sıkıntılı olduğunu dile getiren Zulj, Koronavirüs pandemisi gerçekten her şeyi çok kötü etkiledi. Bizler boş statlarda oynuyoruz. Taraftarın çok önemli bir rolü var. Maçı 1-0 geride götürüyorsanız taraftarlar maçı 1-1'e getirirler. Maçı kazandırabilirler. Şu anda bundan mahrumuz, onlar olsa her şey güzel olacak. Aynı zamanda da mutlu olmalıyız. Biz futbolcular maçlarımıza çıkıyoruz, antrenmanlarımızı yapıyoruz. Bazı insanlar ise işlerine gidemiyorlar. Onlara nazaran şanslıyız. Göztepe taraftarıyla alakalı muhteşem şeyler duydum. Videolar izledim. Bir an önce onlarla buluşmak istiyorum. Atmosferi tatmak istiyorum. Sezon sonuna doğru böyle fırsat olursa onlarla buluşmak istiyorum diye konuştu.

HAYALİ; AVRUPA ŞAMPİYONASI

Göztepe forması giydiği dönemde Avusturya Milli Takımı'na davet edilen Peter Zulj, en büyük hayalinin 11 Haziran'da başlayacak 2020 Avrupa Şampiyonası'nda forma giymek olduğunu söyledi. Avusturya Milli Takımı'nda oynamanın kendisine gurur verdiğini ifade eden Zulj, Göztepe'de düzenli forma giymek de çok önemli. Burada gollerimi atmak ve asistlerimi yapmak istiyorum. Buradaki performansımla da milli takıma davet edilip Avrupa Şampiyonası'nda yer almayı hedefliyorum. Bu benim için çok önemli yorumunu yaptı.

Milli arada Avusturya Milli Takımı'nın kadrosuna çağrılan Zulj, ülkesinin Dünya Kupası Elemeleri'nde oynadığı İskoçya ve Faroe Adaları maçlarında görev almadı. Avusturya çarşamba günü Danimarka ile karşılaşacak.

