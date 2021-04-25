Göztepeli futbolcu Marko Mihojevic, ayak bileğinden ameliyat edildi
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Göztepeli futbolcu Marko Mihojevic, ayak bileğinden ameliyat edildi

Göztepeli futbolcu Marko Mihojevic, ayak bileğinden ameliyat edildi
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin savunma oyuncularından Marko Mihojevic'in ayak bileğinden ameliyat edildiği bildirildi.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin savunma oyuncularından Marko Mihojevic'in ayak bileğinden ameliyat edildiği bildirildi.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Mihojevic'in ayak bileğindeki sıkışma ve tendinit sorunu nedeniyle artroskopik (kapalı) ameliyat geçirdiği belirtildi. Başarılı geçen ameliyatın ardından oyuncunun rehabilitasyon sürecinin gelecek hafta başlayacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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