Göztepeli futbolcu Marko Mihojevic, ayak bileğinden ameliyat edildi
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin savunma oyuncularından Marko Mihojevic'in ayak bileğinden ameliyat edildiği bildirildi.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin savunma oyuncularından Marko Mihojevic'in ayak bileğinden ameliyat edildiği bildirildi.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Mihojevic'in ayak bileğindeki sıkışma ve tendinit sorunu nedeniyle artroskopik (kapalı) ameliyat geçirdiği belirtildi. Başarılı geçen ameliyatın ardından oyuncunun rehabilitasyon sürecinin gelecek hafta başlayacağı kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz