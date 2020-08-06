Göztepeli futbolcu Kamil Wilczek, Danimarka ekibi Kopenhag'a transfer oldu Danimarka temsilcisi Kopenhag, Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin ara transfer döneminde renklerine bağladığı Kamil Wilczek'i kadrosuna kattı.

Danimarka temsilcisi Kopenhag, Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin ara transfer döneminde renklerine bağladığı Kamil Wilczek'i kadrosuna kattı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Wilczek'in transferi konusunda Danimarka ekibi Kopenhag ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı ekibin, oyuncunun bonservisi için 900 bin avro alacağı bildirildi.

Açıklamada, Kamil Wilczek'e teşekkür edildi ve kariyerinde başarılar dilendi.

Polonyalı 32 yaşındaki forvet oyuncusu, sarı-kırmızılı ekipte çıktığı 14 maçta penaltıdan 1 gol attı.

Kaynak: AA