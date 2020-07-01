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Göztepeli futbolcu Halil Akbunar: "Göztepe'yi sadece Türkiye değil Avrupa da tekrar duyacak"

Göztepeli futbolcu Halil Akbunar, sarı-kırmızılı kulübün yeniden Avrupa'da adını duyuracağına inandığını belirtti.

Göztepeli futbolcu Halil Akbunar:
01.07.2020 12:51 | Son Güncelleme: 01.07.2020 12:51

Göztepeli futbolcu Halil Akbunar, sarı-kırmızılı kulübün yeniden Avrupa'da adını duyuracağına inandığını belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Tam Saha dergisinde röportajı yayımlanan Halil Akbunar, "Göztepe'nin çok köklü bir tarihi var. Taraftarlarımızın baskısı da zaten bu yüzden. Çünkü taraftarlarımız geçmişteki büyük başarıların tekrarlanmasını istiyor. Bence kulübün o günlere geri dönmesi tabii ki mümkün. Gelecek yıllarda Göztepe'yi sadece Türkiye değil Avrupa da tekrar duyacak. Taraftarlarımız bizi destekleyecek. Genç jenerasyondan gelen çok iyi oyuncularımız var. İnşallah şans buldukça onlar da kendilerini gösterecek." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'da Göztepe formasıyla oynamak istediğini kaydeden Halil, "Aslında futbolu Göztepe'de bırakmak istiyorum. İnşallah kulübün böyle bir düşüncesi varsa benim düşüncem de bu yönde. Evet, Avrupa'da oynamayı çok istiyorum. Ama Avrupa'da, Göztepe forması ile oynamak istiyorum. İnşallah bu hayalimi de gerçekleştireceğime inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"İlk golü attığım için çok onurluyum ve mutluyum"

Göztepe'nin yeni stadyumu Gürsel Aksel'de Beşiktaş'a karşı attığı golün kendisi için çok önemli olduğunu ve yeni statta ilk golü atan isim olmayı hep hayal ettiğini aktaran Halil, şunları kaydetti:

"Aslında attığım golü değil de size maçtan bir gün öncesini anlatayım. Maçtan bir gün önce bir anda içime gol atacağım hissi doğdu. Gol atacağıma dair acayip yoğunlaşmıştım. Maç yemeğinde falan hiç kimse ile konuşmuyordum. Merdivenlerden çıkarken Serdar Gürler'le sohbetimiz oldu. Serdar bana, 'Kanka bugün ilk golü inşallah sen atarsın. Ama asisti de ben yapayım. Bak kaleciyle karşı karşıya kalacağım ama topu sana çıkartacağım' dedi. Serdar'a, 'Sakın yapma. Bak kaçırırım falan kral olayım derken rezil olmayayım' dedim. Aramızda böyle bir esprili konuşma oldu. Maç geldi çattı ve bunu aynen yaşadık. Maçın duygusunu nasıl anlatayım. O golü anlatınca statta büyülenmiş gibiydim. İlk olarak aklıma çocuğum geldi. Zaten hemen çocuğuma koştum. Çok heyecanlıydım. Yıllar boyunca bu stadın ilk golünü atan olarak benim ismimin duyulacak olması çok büyük bir gurur kaynağı. İlk golü attığım için çok onurluyum ve mutluyum. Maçı 2-1 kazandık. Golden ziyade bizim için 3 puan çok önemliydi ve bu bize daha çok umut verdi. Bunun için de çok mutluyum."

Göztepe'nin yeni stadında şampiyonluk yaşayacağına inandığını anlatan Halil Akbunar, "Gerçekten çok güzel bir stada kavuştuk. Çok uzun bir zaman sonra stadımız oldu. Şöyle diyebilirim; bence Türkiye'nin en iyi statlarından bir tanesi oldu. Zaten gelip de görenlerin hepsi aynı şeyi söylediler; 'Çok güzel bir stadınız var' dediler. Göztepe'nin aslında çok önceden böyle bir stadı olması lazımdı. Bu süreçte yeni stadımızda çok az maç oynayabildik. İnşallah Gürsel Aksel'de şampiyonluklar yaşayacağımıza inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

"Hayalim o ay-yıldızlı formayı bir kez de olsa giymek"

En büyük hayalinin milli takımda bir kez olsun forma giymek olduğunu belirten Göztepeli futbolcu, "Evet, A Milli Takım'da gerçekten ben de oynamak istiyorum. Hayalim o ay-yıldızlı formayı bir kez de olsa giymek. A Milli Takım'da çok kaliteli bir jenerasyon var. Çok iyi performans sergiliyorlar. Önümüzdeki maçlar için hepsine başarı diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin gelecek yıl yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olacağını düşündüğünü vurgulayan Halil, "İnşallah ben de orada olmak istiyorum. Orada olabilmek için çok çalışacağım. Bu turnuvada çok iyi bir başarı yakalayacağımızı düşünüyorum. Çünkü çok iyi bir jenerasyona sahibiz. Çok kaliteli oyuncular var. Buradan hepsine tekrar başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de Fabrice N'Sakala ve Gael Clichy karşısında zorluk yaşadığını aktaran Halil, yabancı oyuncuya karşı olmadığını kaliteli yabancı futbolcuların gelmesini desteklediğini anlattı.

Kaynak: AA

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