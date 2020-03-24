Göztepeli futbolcu Halil Akbunar'dan "evde kal" çağrısı
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin orta saha oyuncusu Halil Akbunar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle herkesin evinden çıkmaması gerektiğini bildirdi.
24.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:50
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin orta saha oyuncusu Halil Akbunar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle herkesin evinden çıkmaması gerektiğini bildirdi.
Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Göztepe'nin çocuğu Halil Akbunar antrenmanlarını evde kızı Ela ile sürdürüyor." ifadelerine yer verildi. Paylaşılan videoda kızıyla top oynayan Halil Akbunar, taraftarlara "Kendiniz ve sevdikleriniz için evde kalın. En kısa sürede görüşmek dileğiyle." şeklinde seslendi.
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Kaynak: AA