Göztepeli futbolcu Alpaslan Öztürk, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin futbolcularından Alpaslan Öztürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin futbolcularından Alpaslan Öztürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Alpaslan Öztürk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, "Bir süre takımdan ayrı kalacağım için çok üzgünüm. En kısa zamanda daha güçlü şekilde görüşmek dileğiyle." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz