Göztepeli futbolcu Alpaslan Öztürk, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Göztepeli futbolcu Alpaslan Öztürk, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

Göztepeli futbolcu Alpaslan Öztürk, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin futbolcularından Alpaslan Öztürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Mesut Özil bacak arası çalımıyla Sinan'ı hayata küstürdü! O anları paylaşıp özür diledi
Mesut Özil bacak arası çalımıyla Sinan'ı hayata küstürdü! O anları paylaşıp özür diledi
Fatih Terim, Göztepe maçında sahaya sürecek ilk 11'i bulamıyor
Fatih Terim, Göztepe maçında sahaya sürecek ilk 11'i bulamıyor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin futbolcularından Alpaslan Öztürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Alpaslan Öztürk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, "Bir süre takımdan ayrı kalacağım için çok üzgünüm. En kısa zamanda daha güçlü şekilde görüşmek dileğiyle." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Devlet Bahçeli Vladimir Putin Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Mehtap Ar Hazal Kaya Burak Deniz Demet Özdemir
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Göztepeli futbolcu Alpaslan Öztürk, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 17:53:37. #1.16#

title