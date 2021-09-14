Göztepeli Cherif Ndiaye: 'Herkes benim bu kulüp için hissettiğim aşkı biliyor' - Haberler Spor
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Göztepeli Cherif Ndiaye: "Herkes benim bu kulüp için hissettiğim aşkı biliyor"

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Göztepeli Cherif Ndiaye:

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Senegalli oyuncusu Cherif Ndiaye, "Herkes benim bu kulüp için hissettiğim aşkı biliyor.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Senegalli oyuncusu Cherif Ndiaye, "Herkes benim bu kulüp için hissettiğim aşkı biliyor." dedi.

Cherif Ndiaye, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Göztepe'yi sevdiğini ve sevmeye devam edeceğini belirtti.

Göztepe sevgisinin büyük olduğunu bildiren Cherif Ndiaye, şunları kaydetti:

"Dün sosyal medya üzerinden atılan mesajlara tepki göstermek için yazdığım yorum Göztepe taraftarlarını derinden üzdü ama bilin ki niyetim bu değildi. Herkes benim bu kulüp için hissettiğim aşkı biliyor. Tüm bedenim ve ruhumla takımızın hedeflerine ulaşması için her şeyimi veriyorum. Bu konuyu sosyal medyada paylaşmak yerine ilk önce başkanım ve yönetim kurulumla paylaşmam gerekirdi ama hata insana mahsus. Ben İzmirliyim, ben Göztepeliyim."

Cherif Ndiaye dün yaptığı paylaşımda, "Kaybettiğimizde bana hakaret ediyor ve ırkçı şeyler söylüyorsunuz. Kazandığımızda ve gol attığımda ise bana 'Kral' diyorsunuz. Bu saçmalık. İyi ve kötü günümde yanımda olan aileme ve en başında bana inananlara teşekkür ederim." ifadelerini kullanmıştı.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri
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