Göztepeli Cherif Ndiaye'den taraftarlara tepki Açıklaması - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Göztepeli Cherif Ndiaye'den taraftarlara tepki Açıklaması

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Göztepeli Cherif Ndiaye'den taraftarlara tepki Açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin golcü oyuncusu Cherif Ndiaye, taraftarların kendisine yönelik yaklaşımına tepki gösterdi.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin golcü oyuncusu Cherif Ndiaye, taraftarların kendisine yönelik yaklaşımına tepki gösterdi.

Cherif Ndiaye, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Kaybettiğimizde bana hakaret ediyor ve ırkçı şeyler söylüyorsunuz. Kazandığımızda ve gol attığımda ise bana 'Kral' diyorsunuz. Bu saçmalık. İyi ve kötü günümde yanımda olan aileme ve en başında bana inananlara teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Ndiaye'nin takım arkadaşları da futbolcuya destek mesajları yazdı.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri
Takımı ligde henüz puan alamayan Aykut Kocaman, Göztepe maçının hakemini suçladı: Kenardan güldük

Takımı ligde henüz puan alamayan Aykut Kocaman, Göztepe maçının hakemini suçladı: Kenardan güldük

 Başakşehir, deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu! Tarihlerinde bir ilki yaşadılar

Başakşehir, deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu! Tarihlerinde bir ilki yaşadılar

 Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Fuat Oktay Tanju Özcan Devlet Bahçeli
Magazin Göksel Gülşen Kenan Doğulu Vildan Atasever
Spor Rıza Çalımbay Diego Arda Turan Okan Buruk
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Murat Kurum Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Göztepeli Cherif Ndiaye'den taraftarlara tepki Açıklaması - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 17:24:38. #1.12#