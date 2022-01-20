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Göztepeli Beykan Şimşek, Bandırmaspor'a kiralandı

Göztepeli Beykan Şimşek, Bandırmaspor'a kiralandı
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin orta saha oyuncusu Beykan Şimşek, sezon sonuna kadar Royal Hastanesi Bandırmaspor'da forma giyecek.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin orta saha oyuncusu Beykan Şimşek, sezon sonuna kadar Royal Hastanesi Bandırmaspor'da forma giyecek.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Beykan Şimşek'in Royal Hastanesi Bandırmaspor'a kiralanması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Bu sezon ligde 6 maçta 151 dakika sahada kalan Beykan Şimşek, 1 gol attı.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Beykan Şimşek, Bandırmaspor, Göztepe, Spor, Haber

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