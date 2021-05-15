Göztepe yönetiminden protesto
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Göztepe yönetiminden protesto

Göztepe yönetiminden protesto
Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ - Haberler | Spor

SÜPER Lig'in son haftasında Göztepe ile Beşiktaş'ı İzmir'de karşı karşıya getiren maç öncesi tribünde kontenjan krizi yaşandı.

SÜPER Lig'in son haftasında Göztepe ile Beşiktaşİzmir'de karşı karşıya getiren maç öncesi tribünde kontenjan krizi yaşandı.

Göztepe yönetimi, Gürsel Aksel Stadı'ndaki maçı tribünden takip etmeme kararı aldı. Sarı-kırmızılılar protokol tribününün akreditasyon listesini iptal etti. Göztepe yönetiminden yapılan açıklamada, "Kendi evinde misafir konumuna düşmek istemeyen Göztepe yönetimi maça girmiyor" ifadesi yer aldı. Koronavirüs pandemisinde tribün kısıtlaması uygulanırken Beşiktaş cephesi Gürsel Aksel Stadı'nda 91 kişilik kontenjan talep etmiş, Göztepe konuk yönetime 20 kişilik yer ayırabileceğini belirtmişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

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