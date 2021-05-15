Göztepe Yönetimi, Beşiktaş maçına gelmiyor
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Göztepe Yönetimi, Beşiktaş maçına gelmiyor

Göztepe Yönetimi, Beşiktaş maçına gelmiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Göztepe Yönetimi, Beşiktaş müsabakasına gelmeme kararı aldı.

Göztepe Yönetimi, Beşiktaş müsabakasına gelmeme kararı aldı. Sarı-kırmızılı yönetimin kendi sahasında misafir konumuna düşmemek için bu kararı aldığı öğrenildi.

Süper Lig'de şampiyonluk düğümünün çözüleceği 20.30'daki Göztepe-Beşiktaş maçı öncesinde ev sahibi ekip Göztepe'de yönetim kurulu maç öncesinde flaş bir şekilde acil toplantı yaptı. Toplantının ardından sarı-kırmızılı yönetim, maça gelmeme kararı aldı. Sarı-kırmızılı yönetimin kendi sahasında misafir konumuna düşmemek için bu kararı aldığı öğrenildi.

Göztepe Yönetimi ayrıca, taraftarlara sükunet çağrısı yaparak stat çevresindeki taraftarların evlerine gitmesi konusunda uyarılarda bulundu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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