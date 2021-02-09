Göztepe yine kabus görüyor
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Göztepe yine kabus görüyor

09.02.2021 11:51 | Son Güncelleme: 09.02.2021 11:55
Göztepe yine kabus görüyor

SÜPER Lig'de attığı 3 golün VAR ve hakem kararlarına takılıp iptal edildiği Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanını da 2-0 kaybeden Göztepe'de, yine tehlike çanları çalıyor.

SÜPER Lig'de attığı 3 golün VAR ve hakem kararlarına takılıp iptal edildiği Gaziantep Futbol Kulübü deplasmanını da 2-0 kaybeden Göztepe'de, yine tehlike çanları çalıyor. Ligde 6 maç galibiyete hasret kalarak korkulu rüya görmeye başladıktan sonra İlhan Palut'la yollarını ayıran Göz-Göz, Sportif Menajer İlhan Şahin ve Antrenör Yasin Güleryüz yönetiminde teknik direktörsüz çıktığı 2 maçı kazanıp nefes almasına rağmen son 4 haftada yine fren yaptı. Teknik direktörlüğü devralan Ünal Karaman yönetiminde oynadığı son 4 maçtan yalnız 1 puan çıkarabilen sarı-kırmızılı ekip, 23 maç sonunda 26 puanda kaldı.

Tecrübeli teknik adam Karaman yönetiminde Beşiktaş ve Yukatel Denizlispor'a 2-1, Gaziantep FK'ya 2-0 yenilen Göztepe, tek puanını evinde Yeni Malatyaspor'la 2-2 berabere kalarak aldı. Gaziantep deplasmanında Ndiaye'yle bulduğu 2, Halil'in attığı 1 gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilen, 1 de penaltısının verilmediğini iddia eden sarı-kırmızılılarda, kararlara isyan eden Ünal Karaman, "Saha içindeki mücadelemizin karşılığı mağlubiyet değildi. Verilmeyen gollere baktığımız zaman iki tanesi ciddi anlamda tartışılır pozisyonlar. Yediğimiz ilk gol öncesi pozisyon ofsayt. Rakibimizin kalemizi bulan iki tane şutu var ve 2-0 mağlup olduk. Maçın sonucuna etki edebilecek pozisyonların tamamında bizim aleyhimize çıkan kararlar vardı" açıklamasını yaptı.

TARAFTARDAN KADRO İSYANI

Göztepeli futbolseverler, Gaziantep FK maçı sonrası sosyal medyada VAR kararları kadar takımıyla çıktığı 4 maçta henüz galibiyetle tanışamayan Teknik Direktör Ünal Karaman'ın kadro tercihlerini de eleştirdi. Sarı-kırmızılılar, ara transferde alınıp Göztepe formasını giydiği ilk 2 maçta 3 golle 2 galibiyete katkıda bulunan Zulj'un 2 maçtır 11'de tercih edilmemesine tepki gösterdi. Göztepeliler, Zulj'uin yanı sıra Tripic, Jahovic gibi gole yakın isimler yedek kulübesinde otururken Diabate'nin oynamasına, defansın sağında Gassama tercihine isyan etti. Gaziantep FK önünde 5 maç sonra ilk kez gol atamayan Göztepe, pazar günü Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

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