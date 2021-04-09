Göztepe yine galibiyet peşinde
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Göztepe yine galibiyet peşinde

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Göztepe yine galibiyet peşinde

SÜPER Lig'de hafta içi mesaisinde Çaykur Rizespor'u 2-0 yenerek rahat nefes alan Göztepe yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor'un rakibi olacak.

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SÜPER Lig'de hafta içi mesaisinde Çaykur Rizespor'u 2-0 yenerek rahat nefes alan Göztepe yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor'un rakibi olacak. Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabakanın başlama düdüğü saat 13.30'da çalacak. Göztepe'de sakatlığı süren Boşnak stoper Mihojevic maçta forma giyemeyecek.

Teknik Direktör Ünal Karaman, Çaykur Rizespor galibiyetiyle büyük moral bulduklarını ve Hatay'da galibiyet serisi yakalamak istediklerini söyledi. Hatayspor'un sezonun flaş takımlarından olduğunu anlatan Karaman, "Zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor. Elimizden gelenin en iyisini yapıp sahadan 3 puanla ayrılacağız" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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