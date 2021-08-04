Göztepe, Yılmaz Basravi'yi Tarsus İdman Yurdu'na kiraladı
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Göztepe, Yılmaz Basravi'yi Tarsus İdman Yurdu'na kiraladı

Göztepe, Yılmaz Basravi'yi Tarsus İdman Yurdu'na kiraladı
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin genç oyuncusu Yılmaz Basravi, yeni sezonda kiralık olarak TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Tarsus İdman Yurdu'nda forma giyecek.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin genç oyuncusu Yılmaz Basravi, yeni sezonda kiralık olarak TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Tarsus İdman Yurdu'nda forma giyecek.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Yılmaz Basravi'nin sezon sonuna kadar Tarsus İdman Yurdu'na kiralandığı belirtilip, 21 yaşındaki orta saha oyuncusuna başarı dileğinde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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Göztepe, Yılmaz Basravi'yi Tarsus İdman Yurdu'na kiraladı - Haberler Spor
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