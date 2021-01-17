Göztepe'yi yeni transferi Peter Zulj hayata döndürdü

SÜPER Lig'de deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u gol düellosu şeklinde geçen maçta 3-2 yenen Göztepe'de kara bulutlar dağıldı. Aldığı kötü sonuçların ardından Teknik Direktör İlhan Palut ile yollarını ayırıp Konya'da teknik adamsız sahaya çıkan sarı-kırmızılılar 6 maç sonra kazanıp derin bir nefes aldı. Yeni yılın ilk galibiyetini elde eden Göz-Göz'de yeni transfer Peter Zulj ayağının tozuyla çıktığı ilk maçta 2 gol birden atarak adeta yıldızlaştı.

Orta sahada görev yapan Avusturyalı futbolcu ilk günden taraftarın gönlünü fethetti. Son galibiyetini 9 Aralık 2020 tarihinde 1-0'lık skorla Aytemiz Alanyaspor'a karşı alan İzmir ekibi ardından oynadığı müsabakalarda 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etmişti. Göztepe tam 14 yıl sonra 2017-2018 sezonunda döndüğü Süper Lig'de Konyaspor'a karşı hiç yenilmedi. Rakibini 4 kez yenen sarı-kırmızılılar 3 defa da sahadan 1 puanla ayrıldı.

BÜLENT KORKMAZ ÖN PLANDA

Konyaspor galibiyetiyle alt sıralardan uzaklaşan Göztepe'nin bu hafta yeni çalıştırıcısını belirleyeceği açıklandı. Salı günü Gürsel Aksel Stadı'nda Gençlerbirliği'ni konuk edecek Göz-Göz'de Bülent Korkmaz ismi ön plana çıkarken, Ünal Karaman, Tolunay Kafkas ve İbrahim Üzülmez'le de temasların sürdüğü ifade edildi. Yönetimin Gençlerbirliği maçının ardından yeni teknik direktörle resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

ESITI YOLDA

Bir yandan transfer çalışmalarına da devam eden kurmayların Yunanistan'ın Paok takımında top koşturan orta saha Anderson Esiti ile anlaştığı iddia edildi. Yunanistan medyasında çıkan haberlere göre Göztepe'nin Esiti'yi kiralamak için teklifte bulunduğu ve oyuncunun maaşının 250 bin euroluk bölümünü ödeyeceği ileri sürüldü.

- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ