Göztepe'yi kanat oyuncuları uçuruyor

06.02.2020 13:02 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:07

Göztepe'nin kanat oyuncuları Serdar Gürler ve Halil Akbunar takımının attığı 25 golün 14'üne katkı vererek gol yükünü çekiyor. Ayrıca, Portekizli file bekçisi Beto da ligin en iyi istatistiğe sahip kalecileri arasında yer alıyor.



Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de kanat oyuncularının performansı dikkat çekiyor. Serdar Gürler ve Halil Akbunar, bu sezon gösterdikleri performansla adeta takımını sırtlıyor. Sarı kırmızılılar, 20 haftası geride kalan ligde toplamda 25 gol kaydederken, bu gollerin 14'ünde ise Serdar Gürler ve Halil Akbunar'ın katkısı var. Sezon başında İspanya'nın Huesca kulübünden kiralanan Serdar Gürler, 5 gol ve 4 asistlik performansıyla takımının en skorer oyuncusu durumunda bulunuyor. Halil Akbunar ise 4 gol ve 1 asistlik performansıyla dikkat çekiyor. Yaz transfer döneminin son günlerinde Başakşehir'den kiralanan orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu da 3 gol atarken yaptığı 5 asistle de takımında asist kralı durumunda bulunuyor. Göztepe'de ayrıca Alpaslan Öztürk'ün 3, Castro, Jerome, Berkan Emir ve Napoleoni'nin de 2 golü bulunuyor.



Beto'nun performansı üst düzeyde



20. hafta itibarıyla Göztepe'nin gol atmayan ancak bir o kadar da takımına puan kazandıran bir futbolcusu da Portekizli kaleci Beto. Tecrübeli file bekçisi, maç başına 2,5 oranında kurtarış yaparken kalesine gelen şutların yüzde 69'unu kurtardı. Beto, takımıyla sahaya çıktığı 6 lig maçına kalesini gole kapatarak ligde bu alanda Muslera'dan sonra ikinci durumda bulunuyor. 38 yaşındaki kaleci, bu sezonun ilk yarısında Gaziantep FK ile deplasmanda oynanan maçta kırmızı kart görerek takımını iç sahada oynadığı Kayserispor maçında yalnız bırakmıştı.



Beto ayrıca, geçtiğimiz hafta Denizlispor deplasmanında sarı kart görerek cezalı duruma düştü ve takımının Çaykur Rizespor'la oynayacağı 21. hafta karşılaşmasında forma giyemeyecek. - İZMİR

Kaynak: İHA