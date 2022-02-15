Göztepe'yi eksikleri yaktı

Spor Toto Süper Lig'de evinde Altay yenilgisinin ardından deplasmanda da Atakaş Hatayspor'a da 2-1 yenilen Göztepe yeniden düşme hattına yaklaştı. Üst üste ikinci mağlubiyetini alan sarı-kırmızılılar 27 puanda kalarak, düşme hattındaki GZT Giresunspor'un sadece 1 puan önünde 16'ncı sıraya yerleşti. İkinci yarıya müthiş başlayıp ilk 4 maçında Fraport Tav Antalyaspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir'i yenen Göztepe, Altay ve Hatayspor'dan puan almayı başaramadı. Göztepe, Hatay deplasmanında ise birçok eksikle sahaya çıktı. Orta saha Obinna Nwobodo ve stoper Dino Arslanagic'in cezalı olduğu sarı-kırmızılılarda 5 futbolcu da sakatlıklarından dolayı forma giyemedi.

Göztepe'de karın adelesinden sorun yaşayan Cherif Ndiaye, sol dizinde zorlama olan defans Atınç Nukan, alt adalesinden sakatlanan bol bek Dzenan Burekovic, ayak bileğinde ödem tespit edilen stoper Marko Mihojevic ve sol arka adalesindeki sakatlığı geçmeyen forvet Adis Jahovic, Hatayspor'a karşı oynayamadı. Çok önemli eksiklerle sahaya çıkan İzmir ekibi ilk yarıyı 2-0 geride kapattı. Maçın ikinci yarısında toparlanan ve 59'uncu dakikada Halil Akbunar'ın golüyle umutlanan Göztepe, önemli pozisyonlara girmesine rağmen puanı getirecek golü atamadı. Göztepe, Franco Di Santo'yla da direğe takılarak şanssızlık yaşadı. Teknik Direktör Nestor El Maestro ise talihsizliklerin takımın peşini bırakmadığını söyledi.

Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya sakat ve cezalı oyuncuların çok olmasına rağmen iyi mücadele ettiklerini söyledi. Papatya, "Sakat ve cezalı oyuncularımızın çok olmasına rağmen en az 1 puan almayı düşündüğümüz maçı kaybettik. Perşembe günü Beşiktaş deplasmanında çok zorlu geçen 120 dakikalık Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından bu müsabakanın özellikle ikinci bölümünde ortaya konulan mücadele ve hırsın karşılığı en az bir puan olmalıydı diye düşünüyorum. Umarım eksik oyuncularımız bir an önce aramıza katılırlar. Ligin ikinci yarısı ile yakaladığımız ivme ve kazanma alışkanlığımızı hızlı bir şekilde geri kazanmamız gerekiyor. İnşallah Galatasaray maçı ile bu süreci başlatırız" dedi.