Göztepe'yi deplasmanda mağlup eden Sivasspor, yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı

Süper Lig'in 31. haftasında konuk olduğu Göztepe'yi 5-3 mağlup eden Demir Grup Sivasspor'un yenilmezlik serisi 8 maça yükseldi.

Süper Lig'in 31. haftasında konuk olduğu Göztepe'yi 5-3 mağlup eden Demir Grup Sivasspor'un yenilmezlik serisi 8 maça yükseldi.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısını Mustapha Yatabare, Faycal Fajr ve Tyler Boyd'un (2) golleriyle 4-0 önde tamamlayan kırmızı beyazlılar, ikinci yarıda Yatabare ile farkı 5'e çıkardı. Göztepe, Cherif Ndiaye, Christian Titi ve Fousseni Diabate ile üç gol bulmasına rağmen, Sivasspor müsabakadan 5-3 galip ayrıldı.

Ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Demir Grup Sivasspor, bu karşılaşmalarda aldığı 4 galibiyet ve 4 beraberlikle 16 puan topladı.

Bu sonuçla puanını 40'a çıkaran ve Göztepe'yi geride bırakan Demir Grup Sivasspor, 9. sıraya yükseldi. Göztepe ise 39 puanda kalarak 10. sıraya geriledi.

Bu sezon daha önce MKE Ankaragücü'ne 4 gol atan Sivasspor, Göztepe filelerini 5 kez havalandırarak en yüksek skoruna ulaştı.

Göztepe, 5 maçlık yenilmezlik serisinin ardından geçen hafta MKE Ankaragücü'ne yenildikten sonra, Sivasspor maçından da puansız ayrıldı.

Toplam 8 golün atıldığı karşılaşma, bu sezon Çaykur Rizespor'un MKE Ankaragücü'nü 5-3 yendiği müsabakayla birlikte en fazla skor üretilen maçlardan biri oldu.

Demir Grup Sivasspor'da Yatabare 8, Fajr 4 ve Boyd da 3. golüne ulaştı. Göztepe'de Cherif Ndiaye 9. golünü atarken, 2018-2019 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı takımda mücadele eden Titi ise İzmir ekibinde ilk kez fileleri havalandırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz