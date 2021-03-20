Göztepe'yi deplasmanda mağlup eden Sivasspor, yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Göztepe'yi deplasmanda mağlup eden Sivasspor, yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı

20.03.2021 18:21 | Son Güncelleme: 20.03.2021 18:29
Göztepe'yi deplasmanda mağlup eden Sivasspor, yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı

Süper Lig'in 31. haftasında konuk olduğu Göztepe'yi 5-3 mağlup eden Demir Grup Sivasspor'un yenilmezlik serisi 8 maça yükseldi.

Süper Lig'in 31. haftasında konuk olduğu Göztepe'yi 5-3 mağlup eden Demir Grup Sivasspor'un yenilmezlik serisi 8 maça yükseldi.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısını Mustapha Yatabare, Faycal Fajr ve Tyler Boyd'un (2) golleriyle 4-0 önde tamamlayan kırmızı beyazlılar, ikinci yarıda Yatabare ile farkı 5'e çıkardı. Göztepe, Cherif Ndiaye, Christian Titi ve Fousseni Diabate ile üç gol bulmasına rağmen, Sivasspor müsabakadan 5-3 galip ayrıldı.

Ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Demir Grup Sivasspor, bu karşılaşmalarda aldığı 4 galibiyet ve 4 beraberlikle 16 puan topladı.

Bu sonuçla puanını 40'a çıkaran ve Göztepe'yi geride bırakan Demir Grup Sivasspor, 9. sıraya yükseldi. Göztepe ise 39 puanda kalarak 10. sıraya geriledi.

Bu sezon daha önce MKE Ankaragücü'ne 4 gol atan Sivasspor, Göztepe filelerini 5 kez havalandırarak en yüksek skoruna ulaştı.

Göztepe, 5 maçlık yenilmezlik serisinin ardından geçen hafta MKE Ankaragücü'ne yenildikten sonra, Sivasspor maçından da puansız ayrıldı.

Toplam 8 golün atıldığı karşılaşma, bu sezon Çaykur Rizespor'un MKE Ankaragücü'nü 5-3 yendiği müsabakayla birlikte en fazla skor üretilen maçlardan biri oldu.

Demir Grup Sivasspor'da Yatabare 8, Fajr 4 ve Boyd da 3. golüne ulaştı. Göztepe'de Cherif Ndiaye 9. golünü atarken, 2018-2019 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı takımda mücadele eden Titi ise İzmir ekibinde ilk kez fileleri havalandırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Demet Akalın Acun Ilıcalı Ayşegül Çınar
Spor Erol Bulut Caner Erkin Gökhan Gönül Ünal Karaman Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Göztepe'yi deplasmanda mağlup eden Sivasspor, yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 18:29:53. #1.16#
title