Göztepe, yeni teknik direktör Nestor El Maestro ile ilk antrenmanına çıktı
Futbolcuların ısınma hareketleri yapması Yeni teknik direktör Nestor El Maestro'nun antrenmanda takımı izlemesi Futbolcuların topla yaptığı çalışmalar İZMİR - Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni teknik direktör Nestor El Maestro ile ilk antrenmanını yaptı.
Futbolcuların ısınma hareketleri yapması
Yeni teknik direktör Nestor El Maestro'nun antrenmanda takımı izlemesi
Futbolcuların topla yaptığı çalışmalar İZMİR - Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni teknik direktör Nestor El Maestro ile ilk antrenmanını yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan