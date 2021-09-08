Göztepe, yeni teknik direktör Nestor El Maestro ile ilk antrenmanına çıktı
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Göztepe, yeni teknik direktör Nestor El Maestro ile ilk antrenmanına çıktı

Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan - Haberler | Güncel

Futbolcuların ısınma hareketleri yapması Yeni teknik direktör Nestor El Maestro'nun antrenmanda takımı izlemesi Futbolcuların topla yaptığı çalışmalar İZMİR - Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni teknik direktör Nestor El Maestro ile ilk antrenmanını yaptı.

Futbolcuların ısınma hareketleri yapması

Yeni teknik direktör Nestor El Maestro'nun antrenmanda takımı izlemesi

Futbolcuların topla yaptığı çalışmalar İZMİR - Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni teknik direktör Nestor El Maestro ile ilk antrenmanını yaptı.

Göztepe, yeni teknik direktör Nestor El Maestro ile ilk antrenmanına çıktı
Göztepe, yeni teknik direktör Nestor El Maestro ile ilk antrenmanına çıktı
Göztepe, yeni teknik direktör Nestor El Maestro ile ilk antrenmanına çıktı
Göztepe, yeni teknik direktör Nestor El Maestro ile ilk antrenmanına çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan

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Göztepe, yeni teknik direktör Nestor El Maestro ile ilk antrenmanına çıktı - Haberler
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