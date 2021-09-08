Göztepe, yeni teknik direktör Nestor El Maestro ile ilk antrenmanına çıktı

Futbolcuların ısınma hareketleri yapması Yeni teknik direktör Nestor El Maestro'nun antrenmanda takımı izlemesi Futbolcuların topla yaptığı çalışmalar İZMİR - Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni teknik direktör Nestor El Maestro ile ilk antrenmanını yaptı.