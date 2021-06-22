Göztepe, yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran'da başlayacak
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Göztepe, yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran'da başlayacak

Göztepe, yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran'da başlayacak
Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı - Haberler | Spor

Göztepe, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına 28 Haziran'da başlayacak.

Göztepe, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına 28 Haziran'da başlayacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Göztepe A Takımı oyuncuları 28 Haziran Pazartesi günü İzmir'de Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde bir araya gelecek.

İlk çalışmalarına kentte başlayacak olan sarı-kırmızılı ekip daha sonra 6 Temmuz'da Afyonkarahisar'da kampa girecek.

Afyonkarahisar'daki çalışmalarını 18 Temmuz'da tamamlayacak olan İzmir temsilcisi, ikinci etap kampı için 21 Temmuz'da Erzurum'a gidecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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