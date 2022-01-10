Göztepe, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 14 Ocak Cuma günü deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak Göztepe, bu karşılaşma için ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Ligde dün konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 4-0 yenen Göztepe'de futbolcular, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde yaptı.

Teknik direktör Nestor El Maestro yönetimindeki antrenmanda dünkü müsabakada uzun süre forma giyenler yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise 5'e 2 pas ve top kapma çalışmalarının ardından dar alanda oyun oynadı.

Yarını izinli geçirecek sarı-kırmızılı oyuncular, hazırlıklarına 12 Ocak Çarşamba günkü antrenmanla devam edecek.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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