Göztepe, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam etti
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Göztepe, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Göztepe, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam etti
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Süper Lig'in 2. haftasında 22 Ağustos Pazar günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 2. haftasında 22 Ağustos Pazar günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisiler'inde teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra şut çalışması yaptı.

Sarı-kırmızılı ekip yarın yapacağı antrenmanla müsabakanın hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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