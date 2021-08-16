Göztepe, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Göztepe, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Göztepe, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Süper Lig'in 2. haftasında 22 Ağustos Pazar günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Göztepe, hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 2. haftasında 22 Ağustos Pazar günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Göztepe, hazırlıklarına başladı.

Ligin ilk haftasında dün konuk olduğu Fraport TAV Antalyaspor'la 1-1 berabere kalan Göztepe, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor müsabakası için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde yaptı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanda, dünkü müsabakada uzun süre forma giyenler yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer futbolcular ise pas çalışmasının ardından dar alanda oyun oynadı.

Yarını izinli geçirecek sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına 18 Ağustos Çarşamba günü devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Süper Lig şimdi başladı! Dün sezonu açan Kasımpaşa'da teknik direktör Şenol Can'la yollar ayrıldı
Süper Lig şimdi başladı! Dün sezonu açan Kasımpaşa'da teknik direktör Şenol Can'la yollar ayrıldı
Nefes kesen maçta Erol Bulut'un takımı Gaziantep, Karagümrük'e 3-2 kaybetti
Nefes kesen maçta Erol Bulut'un takımı Gaziantep, Karagümrük'e 3-2 kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Mehmet Şimşek Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Haluk Levent Serdar Ortaç Şahan Gökbakar
Spor Mesut Özil Lionel Messi Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 15:41:32. #1.14#

title