Göztepe, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı
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Göztepe, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı

01.02.2021 16:13 | Son Güncelleme: 01.02.2021 16:16
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 23. haftasında 4 Şubat Perşembe günü Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 23. haftasında 4 Şubat Perşembe günü Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Ligde dün Yukatel Denizlispor'a 2-1 mağlup olan sarı-kırmızılı futbolcular Yeni Malatyaspor maçı için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde yaptı. Teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanda dünkü müsabakada uzun süre forma giyen oyuncular yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer futbolcular ise dar alanda oyun çalışması yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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